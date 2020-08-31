Погода на 1 сентября в Украине порадует солнцем и теплом, однако будут населенные пункты, где в первый осенний день пройдут дожди.
Факты ICTV подготовили предварительный прогноз погоды на День знаний.
Во вторник, 1 сентября, погода в Киеве будет теплой и без осадков. В городе будет солнечно, температура днем поднимется от +27° до +29°.
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Погода в регионах Украины на 1 сентября:
- Винница — переменная облачность, от +29° до +31°;
- Днепр — переменная облачность, от +32° до +34°;
- Донецк — переменная облачность, от +32° до +34°;
- Житомир — переменная облачность, от +27° до +29°;
- Запорожье — переменная облачность, +30° до +34°;
- Ивано-Франковск — дожди с грозами, от +22° до +24°;
- Кропивницкий — переменная облачность, от +32° до +34°;
- Луганск — переменная облачность, от +32° до +33°;
- Луцк — дожди с грозами, от +22° до +24°;
- Львов — дожди с грозами, от +22° до +24°;
- Николаев — переменная облачность, от +30° до +35°;
- Одесса — переменная облачность, +31° до +33°;
- Полтава — переменная облачность, от +31° до +33°;
- Ровно — переменная облачность, от +22° до +24°;
- Суммы — переменная облачность, от +28° до +30°;
- Тернополь — дожди с грозами, от +22° до +24°;
- Ужгород — дожди с грозами, от +23° до +25°;
- Харьков — переменная облачность, от +32° до +34°;
- Херсон — переменная облачность, от +33° до +35°;
- Хмельницкий — переменная облачность, от +25° до +27°;
- Черкассы — переменная облачность, от +29° до +31°;
- Чернигов — переменная облачность, от +27° до +29°;
- Черновцы — переменная облачность, от +26° до +28°.
Погода в сентябре 2020
По прогнозам синоптиков, погода в сентябре 2020 будет теплой и солнечной.
Лето задержится в Украине до конца первого осеннего месяца.
Относительно теплой будет и зима.