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Факты / Украина

Преимущественно солнечно: погода на 1 сентября в Украине

Погода на 1 сентября в Украине порадует солнцем и теплом, однако будут населенные пункты, где в первый осенний день пройдут дожди.

Факты ICTV подготовили предварительный прогноз погоды на День знаний.

Во вторник, 1 сентября, погода в Киеве будет теплой и без осадков. В городе будет солнечно, температура днем поднимется от +27° до +29°.

Читайте: В каких регионах и городах дети пойдут в школу 1 сентября — правила Минздрава

Погода в регионах Украины на 1 сентября:

  • Винница — переменная облачность, от +29° до +31°;
  • Днепр — переменная облачность, от +32° до +34°;
  • Донецк — переменная облачность, от +32° до +34°;
  • Житомир — переменная облачность, от +27° до +29°;
  • Запорожье — переменная облачность, +30° до +34°;
  • Ивано-Франковск — дожди с грозами, от +22° до +24°;
  • Кропивницкий — переменная облачность, от +32° до +34°;
  • Луганск — переменная облачность, от +32° до +33°;
  • Луцк — дожди с грозами, от +22° до +24°;
  • Львов — дожди с грозами, от +22° до +24°;
  • Николаев — переменная облачность, от +30° до +35°;
  • Одесса — переменная облачность, +31° до +33°;
  • Полтава — переменная облачность, от +31° до +33°;
  • Ровно — переменная облачность, от +22° до +24°;
  • Суммы — переменная облачность, от +28° до +30°;
  • Тернополь — дожди с грозами, от +22° до +24°;
  • Ужгород — дожди с грозами, от +23° до +25°;
  • Харьков — переменная облачность, от +32° до +34°;
  • Херсон — переменная облачность, от +33° до +35°;
  • Хмельницкий — переменная облачность, от +25° до +27°;
  • Черкассы — переменная облачность, от +29° до +31°;
  • Чернигов — переменная облачность, от +27° до +29°;
  • Черновцы — переменная облачность, от +26° до +28°.

Карта погода 1 вересня

Погода в сентябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в сентябре 2020 будет теплой и солнечной.

Лето задержится в Украине до конца первого осеннего месяца.

Относительно теплой будет и зима.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Dreamstime

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