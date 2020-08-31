Погода на 1 сентября в Украине порадует солнцем и теплом, однако будут населенные пункты, где в первый осенний день пройдут дожди.

Факты ICTV подготовили предварительный прогноз погоды на День знаний.

Во вторник, 1 сентября, погода в Киеве будет теплой и без осадков. В городе будет солнечно, температура днем поднимется от +27° до +29°.

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Погода в регионах Украины на 1 сентября:

Винница — переменная облачность, от +29° до +31°;

Днепр — переменная облачность, от +32° до +34°;

Донецк — переменная облачность, от +32° до +34°;

Житомир — переменная облачность, от +27° до +29°;

Запорожье — переменная облачность, +30° до +34°;

Ивано-Франковск — дожди с грозами, от +22° до +24°;

Кропивницкий — переменная облачность, от +32° до +34°;

Луганск — переменная облачность, от +32° до +33°;

Луцк — дожди с грозами, от +22° до +24°;

Львов — дожди с грозами, от +22° до +24°;

Николаев — переменная облачность, от +30° до +35°;

Одесса — переменная облачность, +31° до +33°;

Полтава — переменная облачность, от +31° до +33°;

Ровно — переменная облачность, от +22° до +24°;

Суммы — переменная облачность, от +28° до +30°;

Тернополь — дожди с грозами, от +22° до +24°;

Ужгород — дожди с грозами, от +23° до +25°;

Харьков — переменная облачность, от +32° до +34°;

Херсон — переменная облачность, от +33° до +35°;

Хмельницкий — переменная облачность, от +25° до +27°;

Черкассы — переменная облачность, от +29° до +31°;

Чернигов — переменная облачность, от +27° до +29°;

Черновцы — переменная облачность, от +26° до +28°.

Погода в сентябре 2020

По прогнозам синоптиков, погода в сентябре 2020 будет теплой и солнечной.

Лето задержится в Украине до конца первого осеннего месяца.

Относительно теплой будет и зима.