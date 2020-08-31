Владимир Зеленский выступил на съезде партии Слуга народа. Президенту передали слово после выступления председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

В начале своего выступления Зеленский сказал, что первый год работы парламента был непростым и расслабляться еще рано.

Затем президент перечислил главные победы Рады, которые произошли благодаря партии Слуга народа.

Кроме этого Зеленский отметил, что надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.

— Мы вместе с народом писали программу, вместе с народом Украины побеждали старых политиков, обещали народовластье через референдум, и это еще один важный пункт программы, который стоит сделать. Первый закон, необходимый для этого, готов ко второму чтению и в ближайшее время будет рассмотрен украинским парламентом, — сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что впервые в истории Украины будут спрашивать мнение граждан на общенациональном уровне.

— И именно ты будешь формировать повестку дня из ключевых вопросов, решать, что хорошо, а что плохо, что нужно стране, а что — нет. И мы вместе, как наши предки сто лет назад, совместно будем решать все важные и очень сложные задачи, — указал он.

Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что Украина — это наш дом, и только вместе мы сможем построить нашу страну.

Местные выборы в Украине приходятся на последнее воскресенье октября. В этом году это 25 число.

Очередные и первые выборы депутатов местных советов будут организовывать и проводить по новой избирательной системе.