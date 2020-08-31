Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко допускает проведение встречи с заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольдом Фокиным в связи с его заявлениями.

— Мы общались несколько часов с Кравчуком (главой украинской делегации в ТКГ, — Ред.) за закрытыми дверьми, очень много поняли об этом процессе, лучше почувствовали друг друга, — сказал он.

Также Корниенко допустил возможность такой встречи с Фокиным.

— Мы с Фокиным еще не общались… возможно, планируем, — добавил депутат.

Что сказал Фокин

Фокин заявил, что “и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса“.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

Фокин в ТКГ

18 августа Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Ему поручили отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе в группе.

Леонид Кравчук считает, что на своем посту Фокин сможет восстановить утраченный диалог между жителями так называемых ЛНР и ДНР с переселенцами, проживающими на подконтрольной Украине территории.