Если у ученика обнаружили признаки острого респираторного заболевания, его нужно изолировать в специальном помещении школы и безотлагательно связаться с родителями.

Работник учреждения, сопровождающий ребенка, должен успокоить его и, при необходимости, оставаться с ним в помещении, которое хорошо проветривается, не снимать маску и соблюдать дистанцию.

После этого медработник звонит родителям или семейному врачу, при необходимости вызывает скорую помощь и отправляет ребенка домой. Он направляет экстренное сообщение о подозрении на заболевание в лабораторный центр, регистрирует случай и помогает определить круг контактных лиц.

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Если у ученика подтвердился коронавирус, то весь класс отправляют на самоизоляцию и организуют дистанционное обучение. Если Covid-19 подтвердят у контактных лиц, то директор школы может принять решение о переходе на дистанционное обучение нескольких классов или всей школы.

При этом нельзя разглашать имени больного ученика или того, у кого подозревают коронавирус.

Если коронавирусом заболел учитель или работник учебного заведения, все, кто контактировал с таким человеком, не выходят на работу и безотлагательно обращаются за медицинской помощью.

Як потрібно діяти, якщо в учня/працівника школи підозрюють або підтвердили Covid-19 by Віта Гірко on Scribd

Если температура или признаки острого респираторного заболевания появились у работника во время работы, он должен покинуть школу и обратиться в больницу. Помещение, где находился больной учитель, нужно проветрить и продезинфицировать.

Однако с 1 сентября в школу пойдут не все школьники. В городах и районах, попавших в красную карантинную зону, карантин продолжается.

В каких областях дети не пойдут в школу — читайте на Фактах ICTV.