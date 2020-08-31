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Факты / Украина / Политика

Слова Фокина об особом статусе Донбасса не отражают официальную позицию Украины

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина о предоставлении особого статуса для всего Донбасса.

Глава ОП Андрей Ермак убеждает, что это не является официальной позицией украинской делегации в ТКГ.

— Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой.

И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины, — отметил Андрей Ермак.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

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Заявление Фокина

Заместитель главы делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за предоставление особого статуса для всей территории Донбасса.

Важным переходным этапом для оккупированных территорий он назвал всеобщую амнистию и проведение выборов.

Источник: Офис президента

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