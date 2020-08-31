Киевводоканал предупреждает потребителей о фейковых объявлениях

Киевводоканал предупредил потребителей о ложности объявлений об “обработке слива раковины, ванны и туалета без снятия труб”, которые в последнее время стали распространять на подъездах столицы.

Отмечается, что это необходимо сделать якобы из-за увеличения водопроводных засоров.

— Объявления вводят в заблуждение жителей города и создаю впечатление, что указанные работы нужно выполнять обязательно. Киевводоканал предупреждает, что не имеет никакого отношения к подобной деятельности.

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В пресс-службе водоканала порекомендовали киевлянам не звонить по указанным номерам и не открывать двери лицам, которые будут предлагать подобные услуги.

Настоящие объявления от ЧАО АК Киевводоканал содержат только настоящие контактные телефоны, которые можно найти на официальном сайте предприятия.

Исследования воды на наличие Covid-19 в Киеве

27 августа Киевводоканал сообщил результаты исследования воды на коронавирус, для чего были отобраны композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения.

В пресс-службе предприятия отметили, что из-за ухудшения ситуации с Covid-19 и увеличения количества больных вскоре будут проведены повторные исследования состояния воды.

Объекты по очистке воды работают в штатном режиме с соблюдением всех гигиенических норм.

Источник: Киевводоканал