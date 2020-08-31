Учебный год 2020-2021 в Черновцах начнется дистанционно.

Об этом сообщил секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан.

На прошлой неделе депутаты приняли решение о работе школ в обычном режиме, однако окончательное решение осталось за руководителями учебных заведений.

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— Все школы и садики, учитывая ситуацию в городе и рекомендации Минздрава, приняли решение о внедрении дистанционного обучения с 1 сентября, — рассказал Василий Продан.

Все учебные заведения будут работать так до 14 сентября, дошкольные учреждения не будут работать до определенной даты.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления образования горсовета Нины Витковской, после перехода Черновцов из красной зоны детские сады возобновят свою работу.

Дистанционное обучение

Дистанционное обучение с 1 сентября вводится в школах, которые попали в красную зону эпидемиологической опасности.

До красной зоны пока отнесли города: Калуш, Коломыя, Ивано-Франковск (Ивано-Франковская область), Измаил, Беляевка (Одесская обалсть), Острог и Дубно (Ровенская область), Бережаны, Чертков (Тернопольская область).

Источник: Черновицкий городской совет