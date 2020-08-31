На шахте Надежда в Червонограде Львовской области с 28 августа продолжается подземная акция протеста.

Горняки не поднимаются на поверхность, требуя выплаты заработанных денег.

С марта долг перед шахтерами предприятия достиг 61,54 млн грн.

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По состоянию на утро 31 августа 35 горняков остаются под землей, а двум пришлось подняться из-за повышения давления и ухудшения состояния здоровья.

Шахтеры говорят, что акция будет длится пока им не выплатят долги зарплаты.

Протесты шахтеров под Кабмином

Под зданием Кабмина 22 августа собрались 100 шахтеров из Червонограда с требованием выплатить им зарплату.

Они говорят, что не пойдут пока правительство не пообещает решить этот вопрос, потому что 700 работников не получат честно заработанные деньги.

Проблема возникла потому, что цена на уголь снизилась и шахта больше не может быть самоокупаемой.

Источник: Шахтарі Червонограда