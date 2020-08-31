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Факты / Украина

В Киеве перед 1 сентября закрыли школу: у двух учителей коронавирус

Ученики учебно-воспитательного комплекса №240 Социум с 1 сентября будут слушать уроки в дистанционном режиме.

Причина, почему учебное учреждение не будет работать в обычном режиме — выявление коронавируса у двух учителей.

Было установлено 21 сотрудника школы, с которым контактировали инфицированные учителя.

У еще одного учителя появились признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура.

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Заболел ученик или учитель — алгоритм действий от МОН

По объяснению Минобразования, если коронавирусом заболел учитель или работник учебного заведения, все люди, с кем контактировал инфицированный человек, не выходят на работу и обращаются к врачу.

Если у ученика подтвердился коронавирус, то весь класс отправляют на самоизоляцию и организовывают дистанционное обучение.

Решение о переходе на обучение онлайн нескольких классов или всей школы принимает директор учебного учреждения.

Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов заявил в Свободе слова на ICTV, что не руководитель учреждения определяет, кто пойдет на самоизоляцию, а это определяет эпидемиолог.

Фото: КМДА

Источник: КГГА

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