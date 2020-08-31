Covid-19 за сутки заболел еще 2 141 украинец. Общее количество заболевших по состоянию на 31 августа достигло 121 215.
За время пандемии от осложнений коронавируса умерли 2 557 человек, а за сутки — 30.
В то же время выздоровели за сутки 380 пациентов, а в целом 57 114.
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Худшие показатели в Киеве. Здесь 277 новых больных, в Одесской области — 189, в Харьковской — 187, в Ивано-Франковской — 165.
Сейчас в Украине 61 544 активных больных коронавирусом.
Коронавирус в регионах:
- Винницкая – 3 993 (+45)
- Волынская – 5 471 (+54)
- Днепропетровская – 2 349 (+43)
- Донецкая – 1 418 (+2)
- Житомирская – 3 302 (+89)
- Закарпатская – 7 516 (+60)
- Запорожская – 1 596 (+38)
- Ивано-Франковская – 9 179 (+165)
- Кировоградская — 814 (+4)
- г. Киев – 13 370 (+277)
- Киевская – 5 669 (+89)
- Львовская – 14 510 (+154)
- Луганская — 315 (+3)
- Николаевская – 1 252 (+83)
- Одесская – 7 283 (+189)
- Полтавская — 789 (+19)
- Ровенская – 9 182 (+84)
- Сумская – 1 470 (+14)
- Тернопольская – 6 014 (+149)
- Харьковская – 9 076 (+187)
- Херсонская — 396 (+4)
- Хмельницкая – 2 481 (+79)
- Черновицкая — 10 303 (+158)
- Черкасская – 1 573 (+35)
- Черниговская – 1 894 (+117).
Где лучше всего соблюдают самоизоляцию:
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Статистика коронавируса в Украине 30 августа
Согласно данным статистики, коронавирус в Украине 30 августа подтвердился у 2 096 человек. То есть динамика улучшилась, поскольку накануне был очередной антирекорд.
Общее количество инфицированных составляло 119 074, из которых 2 527 умерли, а выздоровели 56 734 пациента.