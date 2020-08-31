Covid-19 за сутки заболел еще 2 141 украинец. Общее количество заболевших по состоянию на 31 августа достигло 121 215.

За время пандемии от осложнений коронавируса умерли 2 557 человек, а за сутки — 30.

В то же время выздоровели за сутки 380 пациентов, а в целом 57 114.

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Худшие показатели в Киеве. Здесь 277 новых больных, в Одесской области — 189, в Харьковской — 187, в Ивано-Франковской — 165.

Сейчас в Украине 61 544 активных больных коронавирусом.

Коронавирус в регионах:

Винницкая – 3 993 (+45)

Волынская – 5 471 (+54)

Днепропетровская – 2 349 (+43)

Донецкая – 1 418 (+2)

Житомирская – 3 302 (+89)

Закарпатская – 7 516 (+60)

Запорожская – 1 596 (+38)

Ивано-Франковская – 9 179 (+165)

Кировоградская — 814 (+4)

г. Киев – 13 370 (+277)

Киевская – 5 669 (+89)

Львовская – 14 510 (+154)

Луганская — 315 (+3)

Николаевская – 1 252 (+83)

Одесская – 7 283 (+189)

Полтавская — 789 (+19)

Ровенская – 9 182 (+84)

Сумская – 1 470 (+14)

Тернопольская – 6 014 (+149)

Харьковская – 9 076 (+187)

Херсонская — 396 (+4)

Хмельницкая – 2 481 (+79)

Черновицкая — 10 303 (+158)

Черкасская – 1 573 (+35)

Черниговская – 1 894 (+117).

Где лучше всего соблюдают самоизоляцию:

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Статистика коронавируса в Украине 30 августа

Согласно данным статистики, коронавирус в Украине 30 августа подтвердился у 2 096 человек. То есть динамика улучшилась, поскольку накануне был очередной антирекорд.

Общее количество инфицированных составляло 119 074, из которых 2 527 умерли, а выздоровели 56 734 пациента.