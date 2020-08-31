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В Украине количество больных Covid-19 превысило 120 тыс., за сутки — 2 141

Covid-19 за сутки заболел еще 2 141 украинец. Общее количество заболевших по состоянию на 31 августа достигло 121 215.

За время пандемии от осложнений коронавируса умерли 2 557 человек, а за сутки — 30.

В то же время выздоровели за сутки 380 пациентов, а в целом 57 114.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Худшие показатели в Киеве. Здесь 277 новых больных, в Одесской области — 189, в Харьковской — 187, в Ивано-Франковской — 165.

Сейчас в Украине 61 544 активных больных коронавирусом.

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая – 3 993 (+45)
  • Волынская – 5 471 (+54)
  • Днепропетровская – 2 349 (+43)
  • Донецкая – 1 418 (+2)
  • Житомирская – 3 302 (+89)
  • Закарпатская – 7 516 (+60)
  • Запорожская – 1 596 (+38)
  • Ивано-Франковская – 9 179 (+165)
  • Кировоградская — 814 (+4)
  • г. Киев – 13 370 (+277)
  • Киевская – 5 669 (+89)
  • Львовская – 14 510 (+154)
  • Луганская — 315 (+3)
  • Николаевская – 1 252 (+83)
  • Одесская – 7 283 (+189)
  • Полтавская — 789 (+19)
  • Ровенская – 9 182 (+84)
  • Сумская – 1 470 (+14)
  • Тернопольская – 6 014 (+149)
  • Харьковская – 9 076 (+187)
  • Херсонская — 396 (+4)
  • Хмельницкая – 2 481 (+79)
  • Черновицкая — 10 303 (+158)
  • Черкасская – 1 573 (+35)
  • Черниговская – 1 894 (+117).

Карта поширення та статистикиа коронавірусу в Україні 31 серпня

Где лучше всего соблюдают самоизоляцию:

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Статистика коронавируса в Украине 30 августа

Согласно данным статистики, коронавирус в Украине 30 августа подтвердился у 2 096 человек. То есть динамика улучшилась, поскольку накануне был очередной антирекорд.

Общее количество инфицированных составляло 119 074, из которых 2 527 умерли, а выздоровели 56 734 пациента.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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