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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Ювелирные магазины сети B2B jewelry продолжают работать в обычном режиме

Партнёрский материал

Ювелирные магазины сети B2B jewelry продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщил основатель бизнес-модели Николай Гонта на официальном канале в Youtube. По словам бизнесмена, сейчас юристы занимаются опровержением информации опубликованной в СМИ. Также Николай Гонта пригласил на встречу журналистов, чтобы ответить на все интересующие вопросы касательно B2B jewelry.

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Напомним, недавно Факты ICTV сообщали о том, что Николай Гонта начал программу помощи пенсионерам в рамках социальной ответственности бизнеса.

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