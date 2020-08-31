Ювелирные магазины сети B2B jewelry продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщил основатель бизнес-модели Николай Гонта на официальном канале в Youtube. По словам бизнесмена, сейчас юристы занимаются опровержением информации опубликованной в СМИ. Также Николай Гонта пригласил на встречу журналистов, чтобы ответить на все интересующие вопросы касательно B2B jewelry.

Читайте: Драгоценности, часы и швейцарский счет: декларация главы НБУ Шевченко

Напомним, недавно Факты ICTV сообщали о том, что Николай Гонта начал программу помощи пенсионерам в рамках социальной ответственности бизнеса.