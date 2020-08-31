В понедельник, 31 августа, в Украине зафиксировали 2 141 новый случай коронавируса. За все время пандемии в стране заболели 121 215 человек.

За последние сутки болезнь побороли 380 пациентов, а в целом – 57 114.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 557 человек, за последние сутки – 30.

Наибольшее количество случаев Covid-19 фиксируется в Киеве (177), Одесской области (189), Харьковской (187), Ивано-Франковской (165).

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Из-за несоблюдения масочного режима большое количество случаев коронавируса фиксируется также и в Верховной Раде. Заболели 23 депутата и семь работников Аппарата ВР.

Из-за большого роста больных коронавирусом Ивано-Франковская область находится в красной зоне. Однако Горсовет обратился к Зеленскому и попросил отменить решение о внесении города в красную зону карантина.

Депутаты просят пересмотреть методику установления карантина.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, с 1 сентября в Украине не будут работать только те школы, которые находятся в областях с красным уровнем эпидемической опасности.

Также Министерство здравоохранения обновило перечень стран, принадлежащих к красной зоне. Всего в список красной зоны принадлежат 57 стран.