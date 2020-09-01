В Украине эпидемия коронавируса не идет на спад – по состоянию на 1 сентября заболели еще 2 088 человек.

Общее количество инфицированных Covid-19 составило 123 303.

Среди новых заболевших — 104 ребенка и 101 медик.

Жертвами нового вируса стали 2 605 украинцев, из которых 48 – за последние сутки.

В то же время выздоровели за день 688 пациентов, а с начала пандемии – 57 802.

Лаборатории за сутки провели 42 068 тестирований на коронавирус.

Больше всего новых случаев в Харьковской области — 262, в Одесской — 211, во Львовской области — 193, в Тернопольской — 180.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Ситуация с коронавирусом в областях:

Винницкая обл – 4 044 (+51)

Волынская обл – 5 523 (+52)

Днепропетровская обл – 2 398 (+49)

Донецкая обл – 1 448 (+30)

Житомирская обл – 3 382 (+80)

Закарпатская обл – 7 600 (+84)

Запорожская обл – 1 627 (+31)

Ивано-Франковская обл – 9 348 (+169)

Кировоградская обл — 816 (+2)

г. Киев – 13 546 (+176)

Киевская обл – 5 755 (+86)

Львовская обл – 14 703 (+193)

Луганская обл — 320 (+5)

Николаевская обл – 1 284 (+32)

Одесская обл – 7 494 (+211)

Полтавская обл — 808 (+19)

Ровенская обл – 9 269 (+87)

Сумская обл – 1 532 (+62)

Тернопольская обл – 6 194 (+180)

Харьковская обл – 9 338 (+262)

Херсонская обл — 400 (+4)

Хмельницкая обл – 2 519 (+38)

Черновицкая обл – 10 420 (+117)

Черкасская обл – 1 594 (+21)

Черниговская обл – 1 941 (+47).

Уровень соблюдения самоизоляции в регионах:

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Статистика коронавируса в Украине 31 августа

По данным статистики коронавируса на 31 августа, в Украине было 121 215 инфицированных, из которых 2 141 заразился за последние сутки.

От осложнений в целом уже умерли 2 557 человек, а выздоровели 57 114.