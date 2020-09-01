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Факты / Украина / Общество

2 088 за сутки: в Украине негативная динамика распространения Covid-19

В Украине эпидемия коронавируса не идет на спад – по состоянию на 1 сентября заболели еще 2 088 человек.

Общее количество инфицированных Covid-19 составило 123 303.

Среди новых заболевших — 104 ребенка и 101 медик.

Жертвами нового вируса стали 2 605 украинцев, из которых 48 – за последние сутки.

В то же время выздоровели за день 688 пациентов, а с начала пандемии – 57 802.

Лаборатории за сутки провели 42 068 тестирований на коронавирус.

Больше всего новых случаев в Харьковской области — 262, в Одесской — 211, во Львовской области — 193, в Тернопольской — 180.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Ситуация с коронавирусом в областях:

  • Винницкая обл – 4 044 (+51)
  • Волынская обл – 5 523 (+52)
  • Днепропетровская обл – 2 398 (+49)
  • Донецкая обл – 1 448 (+30)
  • Житомирская обл – 3 382 (+80)
  • Закарпатская обл – 7 600 (+84)
  • Запорожская обл – 1 627 (+31)
  • Ивано-Франковская обл – 9 348 (+169)
  • Кировоградская обл — 816 (+2)
  • г. Киев – 13 546 (+176)
  • Киевская обл – 5 755 (+86)
  • Львовская обл – 14 703 (+193)
  • Луганская обл — 320 (+5)
  • Николаевская обл – 1 284 (+32)
  • Одесская обл – 7 494 (+211)
  • Полтавская обл — 808 (+19)
  • Ровенская обл – 9 269 (+87)
  • Сумская обл – 1 532 (+62)
  • Тернопольская обл – 6 194 (+180)
  • Харьковская обл – 9 338 (+262)
  • Херсонская обл — 400 (+4)
  • Хмельницкая обл – 2 519 (+38)
  • Черновицкая обл – 10 420 (+117)
  • Черкасская обл – 1 594 (+21)
  • Черниговская обл – 1 941 (+47).

Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 1 вересня

Уровень соблюдения самоизоляции в регионах:

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Статистика коронавируса в Украине 31 августа

По данным статистики коронавируса на 31 августа, в Украине было 121 215 инфицированных, из которых 2 141 заразился за последние сутки.

От осложнений в целом уже умерли 2 557 человек, а выздоровели 57 114.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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