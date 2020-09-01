В Украине эпидемия коронавируса не идет на спад – по состоянию на 1 сентября заболели еще 2 088 человек.
Общее количество инфицированных Covid-19 составило 123 303.
Среди новых заболевших — 104 ребенка и 101 медик.
Жертвами нового вируса стали 2 605 украинцев, из которых 48 – за последние сутки.
В то же время выздоровели за день 688 пациентов, а с начала пандемии – 57 802.
Лаборатории за сутки провели 42 068 тестирований на коронавирус.
Больше всего новых случаев в Харьковской области — 262, в Одесской — 211, во Львовской области — 193, в Тернопольской — 180.
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Ситуация с коронавирусом в областях:
- Винницкая обл – 4 044 (+51)
- Волынская обл – 5 523 (+52)
- Днепропетровская обл – 2 398 (+49)
- Донецкая обл – 1 448 (+30)
- Житомирская обл – 3 382 (+80)
- Закарпатская обл – 7 600 (+84)
- Запорожская обл – 1 627 (+31)
- Ивано-Франковская обл – 9 348 (+169)
- Кировоградская обл — 816 (+2)
- г. Киев – 13 546 (+176)
- Киевская обл – 5 755 (+86)
- Львовская обл – 14 703 (+193)
- Луганская обл — 320 (+5)
- Николаевская обл – 1 284 (+32)
- Одесская обл – 7 494 (+211)
- Полтавская обл — 808 (+19)
- Ровенская обл – 9 269 (+87)
- Сумская обл – 1 532 (+62)
- Тернопольская обл – 6 194 (+180)
- Харьковская обл – 9 338 (+262)
- Херсонская обл — 400 (+4)
- Хмельницкая обл – 2 519 (+38)
- Черновицкая обл – 10 420 (+117)
- Черкасская обл – 1 594 (+21)
- Черниговская обл – 1 941 (+47).
Уровень соблюдения самоизоляции в регионах:
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Статистика коронавируса в Украине 31 августа
По данным статистики коронавируса на 31 августа, в Украине было 121 215 инфицированных, из которых 2 141 заразился за последние сутки.
От осложнений в целом уже умерли 2 557 человек, а выздоровели 57 114.