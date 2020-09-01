С 1 сентября в Болгарии начинают действовать новые правила въезда для украинцев.

В частности, с 1 по 30 сентября граждане Украины могут въезжать в страну без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на коронавирус методом ПЦР.

Также до конца сентября украинцам после приезда в Болгарию не нужно проходить 14-дневный карантин.

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Между тем, Министерство здравоохранения обновило список стран по зонам карантина. В нем оказались 57 стран, после возвращения из которых украинские туристы должны пойти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест.

Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.