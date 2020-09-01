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Факты / Украина / Общество

Начало учебного года Киев встретил пробками — где затруднено движение (КАРТА)

1 сентября ситуация на дорогах Киева стандартная — неспешные тянучки на мостах в сторону центра и небольшие пробки на основных проспектах.

Пробка стоит на проспекте Героев Сталинграда в сторону Оболони. Также затруднено движение на Броварском проспекте.

Сложное движение на проспекте Бажана перед Южным мостом. Тянучка начинается еще при подъезде к метро Осокорки.

Начало учебного года Киев встретил пробками (КАРТА)

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Большая пробка образовалась на улице Елены Телиги до пересечения с Ольжича.

Начало учебного года Киев встретил пробками (КАРТА)

Пробка стоит на Набережном шоссе в сторону Подола по мосту Метро.

Закрытие метро

В столице могут закрыть метро, ​​если Киев попадет в красную зону.

Виталий Кличко отметил, что власть сделает все, чтобы выборы в столице прошли без жестких карантинных ограничений, однако четких прогнозов нет.

Источник: Google Maps

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