Начало учебного года Киев встретил пробками (КАРТА)

1 сентября ситуация на дорогах Киева стандартная — неспешные тянучки на мостах в сторону центра и небольшие пробки на основных проспектах.
Пробка стоит на проспекте Героев Сталинграда в сторону Оболони. Также затруднено движение на Броварском проспекте.
Сложное движение на проспекте Бажана перед Южным мостом. Тянучка начинается еще при подъезде к метро Осокорки.
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Большая пробка образовалась на улице Елены Телиги до пересечения с Ольжича.
Пробка стоит на Набережном шоссе в сторону Подола по мосту Метро.
Закрытие метро
В столице могут закрыть метро, если Киев попадет в красную зону.
Виталий Кличко отметил, что власть сделает все, чтобы выборы в столице прошли без жестких карантинных ограничений, однако четких прогнозов нет.
Источник: Google Maps