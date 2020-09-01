Мир медленно привыкает к пандемии, постоянному мытью рук и потребности надевать маску в общественных местах. Но мы все еще очень мало знаем о самом вирусе и о том, как он влияет на организм.
Отсюда следует главный вопрос — когда люди смогут полностью выздороветь от коронавируса.
Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун отметила, что Covid-19 может привести к длительному недомоганию даже у молодых людей, не имеющих хронических болезней.
Исследователи провели телефонный опрос среди взрослых людей, прошедших амбулаторный тест и получили положительный результат.
— На момент тестирования большинство из них также имели явные симптомы Covid-19. Когда исследователи им звонили, с момента тестирования уже прошло 14-21 дней.
Почти треть из них ответили, что еще не вернулись к своему обычному состоянию здоровья. Среди них были даже молодые люди без хронических болезней — каждый пятый в когорте от 18 до 34 лет сказал, что еще не выздоровел полностью, — написала Супрун.
Для сравнения — более 90% амбулаторных больных гриппом выздоравливают приблизительно в течение 2 недель после получения положительного результата теста.
Работники одной из самых известных клиник мира Mayo Clinic назвали наиболее распространенные симптомы коронавируса, которые беспокоят больных в течение длительного времени:
- усталость
- кашель
- затрудненное дыхание
- головная боль
- боль в суставах
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У некоторых людей, даже тех, кто чувствовал только легкие симптомы болезни, через три месяца после выздоровления обнаружили повреждения сердца.
— Covid-19 может стать причиной образования сгустков крови (тромбов), которые блокируют капилляры сердечной мышцы, а также могут стать причиной инфарктов и инсультов даже у молодых людей.
Также исследователи говорят о риске развития болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.
Многие люди, которые болеют Covid-19, могут жаловаться на очень сильную усталость. В то же время, лучше не становится даже во время отдыха.
— Паниковать не нужно — не забывайте, что большинство людей, которые болеют, переносят болезнь в легкой форме и быстро восстанавливаются, — добавила Супрун.
Коронавирус в Украине
В Украине эпидемия коронавируса не идет на спад — по состоянию на 1 сентября заболели еще 2 088 человек.
Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 123 303.
Лаборатории за сутки сделали 42 068 тестирований на коронавирус.
Больше всего новых случаев в Харьковской области — 262, в Одесской — 211, во Львовской области — 193, в Тернопольской — 180.
Источник: Ульяна Супрун