Мир медленно привыкает к пандемии, постоянному мытью рук и потребности надевать маску в общественных местах. Но мы все еще очень мало знаем о самом вирусе и о том, как он влияет на организм.

Отсюда следует главный вопрос — когда люди смогут полностью выздороветь от коронавируса.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун отметила, что Covid-19 может привести к длительному недомоганию даже у молодых людей, не имеющих хронических болезней.

Исследователи провели телефонный опрос среди взрослых людей, прошедших амбулаторный тест и получили положительный результат.

— На момент тестирования большинство из них также имели явные симптомы Covid-19. Когда исследователи им звонили, с момента тестирования уже прошло 14-21 дней. Почти треть из них ответили, что еще не вернулись к своему обычному состоянию здоровья. Среди них были даже молодые люди без хронических болезней — каждый пятый в когорте от 18 до 34 лет сказал, что еще не выздоровел полностью, — написала Супрун.

Для сравнения — более 90% амбулаторных больных гриппом выздоравливают приблизительно в течение 2 недель после получения положительного результата теста.

Работники одной из самых известных клиник мира Mayo Clinic назвали наиболее распространенные симптомы коронавируса, которые беспокоят больных в течение длительного времени:

усталость

кашель

затрудненное дыхание

головная боль

боль в суставах

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У некоторых людей, даже тех, кто чувствовал только легкие симптомы болезни, через три месяца после выздоровления обнаружили повреждения сердца.

— Covid-19 может стать причиной образования сгустков крови (тромбов), которые блокируют капилляры сердечной мышцы, а также могут стать причиной инфарктов и инсультов даже у молодых людей.

Также исследователи говорят о риске развития болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

Многие люди, которые болеют Covid-19, могут жаловаться на очень сильную усталость. В то же время, лучше не становится даже во время отдыха.

— Паниковать не нужно — не забывайте, что большинство людей, которые болеют, переносят болезнь в легкой форме и быстро восстанавливаются, — добавила Супрун.

Коронавирус в Украине

В Украине эпидемия коронавируса не идет на спад — по состоянию на 1 сентября заболели еще 2 088 человек.

Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 123 303.

Лаборатории за сутки сделали 42 068 тестирований на коронавирус.

Больше всего новых случаев в Харьковской области — 262, в Одесской — 211, во Львовской области — 193, в Тернопольской — 180.

Источник: Ульяна Супрун