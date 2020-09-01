Сайт Факты ICTV шестой год подряд проводит уникальный проект ТОП-100 блогеров Украины.

В этом году рейтинг представлен блогерами четырех категорий — Политика (50 блогеров), ООС (20 блогеров), Lifestyle (20 блогеров) и Здоровье (10 блогеров). Факты ICTV определяет победителя в каждой из категорий при помощи голосования пользователей сайта, а также экспертного жюри, в состав которого вошли победители прошлого рейтинга, а также известные специалисты из сферы медиа и диджитал.

По правилам победители прошлого года — Янина Соколова, Ульяна Супрун и Дід Олесь — не могут участвовать в рейтинге 2020, но они вошли в состав экспертной комиссии, которая определяет своих победителей в пропорции 50 на 50 совместно с проголосовавшими пользователями на сайте Факты ICTV.

Каждый желающий может присоединиться к голосованию. Для этого нужно авторизоваться на сайте ТОП-100 блогеров Украины. Проголосовать можно только один раз за одного блогера, но разрешается голосовать и за других блоггеров. У пользователей сайта есть также возможность предложить своего блогера в категории Народный выбор.

Проголосовать за лучшего блогера Украины 2020 можно по этой ссылке.

Голосование продлится в течение одного месяца — с 1 по 30 сентября 2020 года. Факты ICTV определят пять победителей: лучшего автора в каждой из категорий ТОП-100 блогеров — Политика, ООС, Lifestyle и Здоровье, а также лучшего в Народном выборе.

Итоги голосования будут подведены 1 октября.

В октябре 2019 года в Unit.City прошла церемония награждения победителей рейтинга ТОП-100 блогеров Украины. На конференции выступили известные ведущие Елена Фроляк и Вадим Карпяк, политик Мустафа Найем, специалист в сфере коммуникаций Максим Саваневский, а также главный редактор проекта VoxCheck Максим Скубенко.



























Стартовало голосование ТОП-100 блогеров Украины 2020 / 7 фотографий

Апогеем конференции стало награждение победителей 2019 года — Янины Соколовой и Ульяны Супрун, а также победителя в категории Народный выбор — Діда Олеся.