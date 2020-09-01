Украина и Китай будут развивать политический диалог — МИД

Украина и Китай намерены продолжать сотрудничество в политической и экономической сферах.

Об этом договорились первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и первый замглавы МИД КНР Лэ Юйчен.

Во время видеоконференции стороны договорились не изменять фундаментальные принципы взаимного уважения суверенитета.

Украина и Китай планируют взаимодействовать на полях международных организаций. Также и на пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества.

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Обсуждалось и совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы Один пояс, один путь.

Украина и Китай также обменялись приглашениями посетить страны.

Украина будет выдавать е-визы гражданам Индии, ЮАР и Филиппин

С 14 августа Украина начинает централизованно оформлять электронные визы гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.

Виза позволит иностранцам посещать страну с туристической, деловой или частной целью.