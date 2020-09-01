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Факты / Украина

Отбили “нападения” на водные объекты: силовики провели учения возле Крыма

Віталій Плахотний
Отбили “нападения” на водные объекты: силовики провели учения возле Крыма

Координационная группа Антитеррористического центра при региональном органе Службы безопасности Украины провела тренировку антитерориcтичних операций на стратегически важных объектах критической инфраструктуры области.

Территорией учений стали шесть районов Херсонской области, в частности, правоохранители защищали военный объект ВС Украины, Каховскую ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала.

В тренировках приняли участие сотрудники ГУ СБУ в АР Крым, полицейские, спасатели ГСЧС, нацгвардейцы, пограничники, а также представители органов власти.

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Отбили “нападения” на водные объекты: силовики провели учения возле Крыма / 3 фотографии

Объединенные усилия 2020

В последний декаде сентября Генеральный штаб Украины в новой J-структуре проведет военные учения Объединенные усилия 2020.

Тренировки должны стать ответом на российские военные учения Кавказ-2020.

Украинские военные будут проводить маневры на полигонах юга.

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