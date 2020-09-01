Координационная группа Антитеррористического центра при региональном органе Службы безопасности Украины провела тренировку антитерориcтичних операций на стратегически важных объектах критической инфраструктуры области.

Территорией учений стали шесть районов Херсонской области, в частности, правоохранители защищали военный объект ВС Украины, Каховскую ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала.

В тренировках приняли участие сотрудники ГУ СБУ в АР Крым, полицейские, спасатели ГСЧС, нацгвардейцы, пограничники, а также представители органов власти.

Читайте: Возвращение к традициям УНР: Минобороны изменит эмблемы военных ВСУ

Отбили “нападения” на водные объекты: силовики провели учения возле Крыма / 3 фотографии

Объединенные усилия 2020

В последний декаде сентября Генеральный штаб Украины в новой J-структуре проведет военные учения Объединенные усилия 2020.

Тренировки должны стать ответом на российские военные учения Кавказ-2020.

Украинские военные будут проводить маневры на полигонах юга.