Удаленная работа в Украине – как на бизнес и работников повлиял карантин

В Украине карантин из-за распространения коронавируса значительно повлиял на формат работы в большинстве компаний. Более того, если у кого заработная плата не изменилась, то кому пришлось смириться с ее сокращением.

В августе более 10 тыс. пользователей OLX прошли опрос по форме работы во время карантина. Результаты опроса читайте на Фактах ICTV.

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Владельцы бизнеса о преимуществах и недостатках удаленной работы

Карантин заставил 54% компаний ввести удаленный или частично удаленный формат работы, а 46% — отказались от нововведения. Так, доля малого бизнеса, который не менял формат работы, составляет 48%, среднего — 42%, а большого — 37%.

Только 18% работников вернулись к привычным рабочим местам во время адаптивного карантина.

23% работодателей хотят и дальше работать удаленно, 32% планируют совместить форматы работы, а 45% — хотят вернуться к офисной работе.

57% работодателей не уменьшали оплату своим работникам во время карантина. Однако 7% пришлось сократить зарплаты более чем на 50%

Среди преимуществ удаленной работы менеджмент компании видит уменьшение расходов на аренду офиса и его содержание, возможность нанимать работников из других городов, а 17% отметили большую эффективность труда вне привычного формата.

Также работодатели назвали в ряд недостатков: ограничения в деятельности компании (сложности с документооборотом и т.д.), не могут визуально следить за работой своих работников, дополнительные силы на реорганизацию труда.

Работники об удаленной работе и сокращении зарплат

Карантин изменил формат работы для 60% работников, а 8% попали под сокращение штата.

28% начали работать удаленно, еще примерно 18% — частично удаленно, а 47% продолжили свою работу на привычном рабочем месте.

Сферы, в которых больше всего работников перешли на удаленный формат работы: образование, туризм, бары и рестораны, банки и финансы, красота и спорт.

В 53% работников заработок не изменил. Почти 44% опрошенных заявили о его уменьшении, а еще 3% — об увеличении.

Среди тех, у кого заработок уменьшился, в четверти он сократился на 50%, еще в четверти — на 20-30%, и еще в четверти — на 10-20%.

Можно отметить и некоторое гендерное неравенство в вопросах заработка. Наибольшая часть опрошенных мужчин (28%) рассказали, что в течение карантина заработная плата уменьшилась на 10-20%, при этом такое же (28%) количество женщин заявило о сокращении оплаты труда на 50% и более.

Удаленная работа в Facebook

Сотрудники Facebook будут работать удаленно до июля 2021 года. Такое решение приняло руководство компании из-за пандемии коронавируса.

Каждому сотруднику для организации домашнего офиса выделят по $1 тыс.