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Факты / Украина / Общество

Боевики нарушили режим тишины в Донбассе — штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 2 сентября нарушили режим тишины на линии разграничения.

Согласно вечерней сводке штаба ООС, огонь из подствольного гранатомета сепаратисты открыли в районе Марьинки.

— Неприцельно выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

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Руководство штаба подчеркнуло, что во всех случаях действия сепаратистов были провокационными.

Боевых потерь среди украинских военных нет, ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Согласно сводке ООС 1 сентября, таких провокаций было три: неподалеку Водяного, Марьинки и Майорска.

Известно, что боевики работают над укреплением позиций с помощью бетона.

А для того, чтобы проложить окопы ближе к украинским позиций, подрывают землю, используя беспилотники.

В то же время украинские военнослужащие не могут открывать огонь в ответ на провокации, отправлять диверсионные группы и минировать местность.

Источник: ООС

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