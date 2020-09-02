Боевики нарушили режим тишины в Донбассе — штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 2 сентября нарушили режим тишины на линии разграничения.
Согласно вечерней сводке штаба ООС, огонь из подствольного гранатомета сепаратисты открыли в районе Марьинки.
— Неприцельно выстрел противника не нес угрозы нашим защитникам, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
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Руководство штаба подчеркнуло, что во всех случаях действия сепаратистов были провокационными.
Боевых потерь среди украинских военных нет, ситуация в районе ООС остается контролируемой.
Согласно сводке ООС 1 сентября, таких провокаций было три: неподалеку Водяного, Марьинки и Майорска.
Известно, что боевики работают над укреплением позиций с помощью бетона.
А для того, чтобы проложить окопы ближе к украинским позиций, подрывают землю, используя беспилотники.
В то же время украинские военнослужащие не могут открывать огонь в ответ на провокации, отправлять диверсионные группы и минировать местность.
Источник: ООС