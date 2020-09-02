Карантин в Украине — главные новости 2 сентября 2020

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Факты / Украина / Общество

Ключевые симптомы и идеальная вакцина от Covid-19: карантин в Украине 2 сентября

В Украине по состоянию на 2 сентября снова возросло количество больных коронавирусом. За минувшие сутки заболели еще 2 495 человек, с начала пандемии — 125 798.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 656 больных, выздоровели от коронавируса 58 817 пациентов.

Наибольшее количество больных за минувшие сутки зафиксировали в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (204), Тернопольской (201) областях.

Кроме того, в столице резко увеличилось количество госпитализированных. В больницы попали 75 пациентов. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (59), Днепровском (54) и Деснянском (47) районах Киева.

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Между тем, главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал два специфических симптома, которые сразу указывают на то, что человек заболел именно Covid-19 — это потеря ощущения вкуса и запаха.

По его словам, они не характерны для других инфекционных болезней. Среди других симптомов, которые указывают на болезнь, лихорадка, сухой кашель и слабость.

Также в Минздраве озвучили три фактора, какой должна быть идеальная вакцина от коронавируса. Она должна формировать надежный ответ иммунитета на возбудитель, вызвать мощный Т-лимфоцитный иммунитет и быть без серьезных побочных эффектов.

По словам Виктора Ляшко, ученые уже изучают свойства 33 потенциальных вакцин против коронавируса, а девять из них находятся на стадии клинических испытаний в третьей фазе.

Фото: Dreamstime

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