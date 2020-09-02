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Факты / Украина

Ляшко назвал два специфических симптома коронавируса

Ключевые симптомы коронавируса, которые сразу указывают на то, что человек заболел именно Covid-19, — это потеря ощущения вкуса и запаха.

Об этом во время брифинга 2 сентября заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Это специфические симптомы, они не характерны для других инфекционных болезней, — уточнил Виктор Ляшко.

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Кроме того, ссылаясь на исследование ВОЗ, Ляшко озвучил рейтинг симптомов болезни, которые чаще всего встречаются у больных:

  • лихорадка — 88% случаев;
  • сухой кашель — 67% случаев;
  • слабость — 38% случаев;
  • затрудненное дыхание — 18% случаев;
  • головная боль и неприятные ощущения в горле — 13%;
  • боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота — 5-10%.

Проявлениями коронавируса также являются насморк, диарея и кашель с кровью.

Симптоми коронавірусу - що робити

Симптомы коронавируса

Ученые озвучили главные симптомы коронавируса.

Основные признаки болезни — температура, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Они могут появиться у больного на второй день или даже через две недели.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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