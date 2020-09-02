Ключевые симптомы коронавируса, которые сразу указывают на то, что человек заболел именно Covid-19, — это потеря ощущения вкуса и запаха.
Об этом во время брифинга 2 сентября заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
— Это специфические симптомы, они не характерны для других инфекционных болезней, — уточнил Виктор Ляшко.
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Кроме того, ссылаясь на исследование ВОЗ, Ляшко озвучил рейтинг симптомов болезни, которые чаще всего встречаются у больных:
- лихорадка — 88% случаев;
- сухой кашель — 67% случаев;
- слабость — 38% случаев;
- затрудненное дыхание — 18% случаев;
- головная боль и неприятные ощущения в горле — 13%;
- боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота — 5-10%.
Проявлениями коронавируса также являются насморк, диарея и кашель с кровью.
Симптомы коронавируса
Ученые озвучили главные симптомы коронавируса.
Основные признаки болезни — температура, сухой кашель и затрудненное дыхание.
Они могут появиться у больного на второй день или даже через две недели.