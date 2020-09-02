Коронавирус в Украине 2 сентября 2020: оперативная статистика Минздрава

По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировали 125 798 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 2 495 человек.

Сейчас болеют 64 325 украинцев, что на 1 429 больше, чем за прошлые сутки.

За прошедшие сутки 51 человек умер от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2 656 жертвах коронавируса.

Еще 1 015 граждан победили болезнь. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 58 817 человек.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 678 подозрений на заболевание Covid-19.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (204), Тернопольской (201) областях.

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Коронавирус в Украине — статистика прошлых суток

1 сентября сообщалось о 2 088 заболевших, 31 августа — о 2 141 заболевшем Covid-19 за сутки, 30 августа сообщалось о 2 096 заболевших, 29 августа был выявлен 2 481 заболевший Covid-19 за сутки, что было прежним максимальным показателем с начала пандемии.