В Министерстве здравоохранения решили упростить алгоритм выхода людей из самоизоляции, контактировавших с больными коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

— Для выхода из самоизоляции контактные лица на 14 день должны сделать ПЦР-тест. Но на этой неделе ведомство решило изменить алгоритм, — отметил Ляшко.

По словам главного санитарного врача, отныне человек будет завершать свою изоляцию без обязательного прохождения теста на Covid-19, если симптомов болезни не будет обнаружено.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Также по новым правилам, ПЦР-тест будут делать на 7-9 день прохождения самоизоляции. В случае получения отрицательного результата, контактное лицо сможет завершить изоляцию досрочно.

Кроме того, Виктор Ляшко напомнил, что тесты на коронавирус для контактных лиц делают бесплатно. За государственные средства проводят соответствующее тестирование для лиц с явными признаками Covid-19, а также для тех, кто завершает свое лечение.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано 2 495 новых случаев коронавируса. В общем Сovid-19 подтвердили в 125 798 человек.

За последние сутки умер 51 человек, а выздоровели — 1 015. Наибольшее количество случаев обнаружили во Львовской области — 14 907, в Киеве — 13 878, Черновицкой области — 10 487, Харьковской — 9 640 и Ивано-Франковской — 9 522.