Отравление Навального: реакция Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы Новичок.

Политик отметила, что судьба российского оппозиционера привлекла внимание всего мира и сейчас в Германии есть серьезные вопросы, на которые должно ответить правительство России.

Германия информирует НАТО и ЕС о результатах расследования отравления Навального. Они обсудят ситуацию и в рамках договоренностей с Россией определятся с общей реакцией.

