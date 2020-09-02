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Факты / Украина / Политика

Навального хотели заставить молчать — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы Новичок.

Отравление Навального: реакция Меркель

Политик отметила, что судьба российского оппозиционера привлекла внимание всего мира и сейчас в Германии есть серьезные вопросы, на которые должно ответить правительство России.

— Навальный — жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло, — заявила она.

Германия информирует НАТО и ЕС о результатах расследования отравления Навального. Они обсудят ситуацию и в рамках договоренностей с Россией определятся с общей реакцией.

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Отравление Навального

Лаборатория Бундесвера обнаружила в анализах российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального все еще тяжелое, поэтому нужно ожидать длительного течения болезни.

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