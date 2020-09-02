Министерство иностранных дел Украины призвало международную общественность серьезно отреагировать на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

В ведомстве отметили, что осуждают преступный акт властей России, которые продолжают наступление на демократию и права человека в РФ и заграницей.

Также в МИД призвали ввести санкции против страны.

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— Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства, как в отношении ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств, — говорится в заявлении.

Отравление Навального

20 августа Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска. Политик находился в самолете Томск-Москва.

Навальный впал в кому и был доставлен в больницу Омска. Позже его эвакуировали в Германию. Сейчас он находится в немецкой клинике Шарите в Берлине.

Оппозиционер до сих пор находится в коме. Его состояние стабильное.

2 сентября лаборатория Бундесвера обнаружила в анализах Навального следы яда из группы Новичок.

Также сегодня появилась информация, что Германия не исключает введения санкций против РФ из-за отравления политика.