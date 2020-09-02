2 сентября в Харьковской области было остановлено движение поездов из-за масштабных лесных пожаров.

Железнодорожники помогают спасателям тушить огонь в лесу возле поселка Двуречная, который находится у Южной железной дороги.

К тушению пожара задействованы два пожарных поезда.

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Из-за приближения огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная — Молчаново.

Пассажирские поезда на этом участке не курсируют.

Пожар в Харьковской области

2 сентября произошел крупный пожар в Харьковской области. В селе Воробьевка Двуречанского района сгорело восемь домов из 150.

Причиной пожара называют возгорание свалки, с которой ветер разогнал огонь на лес.

Председатель облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что огонь уничтожил населенный пункт.