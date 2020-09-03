Директор подхватил Covid-19: на Тернопольщине школа пошла на карантин

В Тернопольской области в селе Кошиловцы Залещицкого района школу закрыли на карантин из-за заражения директора коронавирусной болезнью. Теперь все ученики будут учиться дистанционно.

Председатель райгосадминистрации Владимир Шипитка отметил, что в селе закрыли также детский сад.

Дистанционно учатся в школах Черткова, Бережан и Бережанского района, поскольку эти населенные пункты находятся в красной карантинной зоне.

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Карантин в Киеве

Ученики учебно-воспитательного комплекса №240 Социум с 1 сентября будут слушать уроки в дистанционном режиме.

Причина, почему учебное учреждение не будет работать в обычном режиме — выявление коронавируса у двух учителей.

Было установлено 21 сотрудника школы, с которым контактировали инфицированные учителя.

Источник: Суспільне