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Факты / Украина

Книжный рынок Петровка могут закрыть – под КГГА проходит митинг

Под стенами КГГА проходит митинг в поддержку Книжного рынка, который находится возле станции метро Почайна в Киеве.

Активисты требуют передать рынок под коммунальное предприятие, чтобы предприниматели были защищены законом.

Ранее были сообщения о том, что в 2021 году планируют снести Книжный рынок, чтобы построить там ТРЦ.

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Мэр столицы Виталий Кличко уверял, что таких планов нет, однако предприниматели не верят и думают, что после местных выборов их попросят съехать.

Проект Киевского городского совета по сохранению книжного рынка Петровка и передачи его в коммунальную собственность вынесли на повестку дня и 3 сентября будут.

  • Протести під КМДА
  • Протести під КМДА
  • Протести під КМДА
  • Протести під КМДА
  • Митинг под КМДА
  • Протести під КМДА
  • Протести під КМДА
  • Протести під КМДА
  • Протести під КМДА
  • Протести під КМДА
  • Митинг под КМДА
  • Протести під КМДА
Книжный рынок Петровка могут закрыть – под КГГА проходит митинг / 6 фотографий

Протесты под КГГА

В июле в Киеве уже проходила акция протеста против закрытия книжного рынка Петровка.

Была информация о том, что предприниматели должны переехать на новое место в районе ангаров на станции метро Лесная.

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