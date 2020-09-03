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Факты / Украина / Общество

Коронавирус не отступает: за сутки в Украине заболели еще 2 430 человек

По состоянию на 3 сентября коронавирусом заболели еще 2 430 человек, общее количество инфицированных составляет 128 228.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 710 больных, за прошедшие сутки — 54.

В общем выздоровели 59 676 пациентов, за минувшие сутки — 859.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Харьковской (301), Львовской (209), Ивано-Франковской (163) областях и Киеве (280).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус в областях:

  • Винницкая — 4 149 (+85);
  • Волынская обл — 5 662 (+73);
  • Днепропетровская — 2 518 (+64);
  • Донецкая — 1 549 (+44);
  • Житомирская — 3 471 (+29);
  • Закарпатская — 7 788 (+91);
  • Запорожская — 1 708 (+51);
  • Ивано-Франковск — 9 685 (+163);
  • Кировоградская — 833 (+7);
  • Киев — 14 158 (+280);
  • Киевская — 5 931 (+89);
  • Львовская — 15 116 (+209);
  • Луганская — 373 (+27);
  • Николаевская обл — 1 372 (+52);
  • Одесская — 7 813 (+116);
  • Полтавская — 855 (+23);
  • Ровенская — 9 476 (+80);
  • Сумская — 1 629 (+58);
  • Тернопольская — 6 637 (+242);
  • Харьковская — 9 941 (+301);
  • Херсонская — 435 (11);
  • Хмельницкая — 2 740 (+110);
  • Черновицкая — 10 624 (+137);
  • Черкасская — 1 670 (+28);
  • Черниговская — 2 050 (+60).

коронавірус в україні 3 вересня

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине 2 сентября

Статистика коронавируса в Украине 2 сентября свидетельствовала о росте количества больных. За сутки заболели 2 495 человек, с начала пандемии — 125 798.

В целом умерли 2 656 больных, выздоровели 58 817 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев 2 сентября зафиксировали в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (204), Тернопольской (201) областях.

Источник: СНБО

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