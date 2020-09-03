По состоянию на 3 сентября коронавирусом заболели еще 2 430 человек, общее количество инфицированных составляет 128 228.
С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 710 больных, за прошедшие сутки — 54.
В общем выздоровели 59 676 пациентов, за минувшие сутки — 859.
Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Харьковской (301), Львовской (209), Ивано-Франковской (163) областях и Киеве (280).
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Коронавирус в областях:
- Винницкая — 4 149 (+85);
- Волынская обл — 5 662 (+73);
- Днепропетровская — 2 518 (+64);
- Донецкая — 1 549 (+44);
- Житомирская — 3 471 (+29);
- Закарпатская — 7 788 (+91);
- Запорожская — 1 708 (+51);
- Ивано-Франковск — 9 685 (+163);
- Кировоградская — 833 (+7);
- Киев — 14 158 (+280);
- Киевская — 5 931 (+89);
- Львовская — 15 116 (+209);
- Луганская — 373 (+27);
- Николаевская обл — 1 372 (+52);
- Одесская — 7 813 (+116);
- Полтавская — 855 (+23);
- Ровенская — 9 476 (+80);
- Сумская — 1 629 (+58);
- Тернопольская — 6 637 (+242);
- Харьковская — 9 941 (+301);
- Херсонская — 435 (11);
- Хмельницкая — 2 740 (+110);
- Черновицкая — 10 624 (+137);
- Черкасская — 1 670 (+28);
- Черниговская — 2 050 (+60).
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Коронавирус в Украине 2 сентября
Статистика коронавируса в Украине 2 сентября свидетельствовала о росте количества больных. За сутки заболели 2 495 человек, с начала пандемии — 125 798.
В целом умерли 2 656 больных, выздоровели 58 817 пациентов.
Наибольшее количество новых случаев 2 сентября зафиксировали в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (204), Тернопольской (201) областях.