По состоянию на 3 сентября коронавирусом заболели еще 2 430 человек, общее количество инфицированных составляет 128 228.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 710 больных, за прошедшие сутки — 54.

В общем выздоровели 59 676 пациентов, за минувшие сутки — 859.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Харьковской (301), Львовской (209), Ивано-Франковской (163) областях и Киеве (280).

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Коронавирус в областях:

Винницкая — 4 149 (+85);

Волынская обл — 5 662 (+73);

Днепропетровская — 2 518 (+64);

Донецкая — 1 549 (+44);

Житомирская — 3 471 (+29);

Закарпатская — 7 788 (+91);

Запорожская — 1 708 (+51);

Ивано-Франковск — 9 685 (+163);

Кировоградская — 833 (+7);

Киев — 14 158 (+280);

Киевская — 5 931 (+89);

Львовская — 15 116 (+209);

Луганская — 373 (+27);

Николаевская обл — 1 372 (+52);

Одесская — 7 813 (+116);

Полтавская — 855 (+23);

Ровенская — 9 476 (+80);

Сумская — 1 629 (+58);

Тернопольская — 6 637 (+242);

Харьковская — 9 941 (+301);

Херсонская — 435 (11);

Хмельницкая — 2 740 (+110);

Черновицкая — 10 624 (+137);

Черкасская — 1 670 (+28);

Черниговская — 2 050 (+60).

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине 2 сентября

Статистика коронавируса в Украине 2 сентября свидетельствовала о росте количества больных. За сутки заболели 2 495 человек, с начала пандемии — 125 798.

В целом умерли 2 656 больных, выздоровели 58 817 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев 2 сентября зафиксировали в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (204), Тернопольской (201) областях.