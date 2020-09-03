Легальные ли онлайн-аптеки в Украине и как выявить подделку

Покупая лекарства в интернете, стоит быть очень осторожными. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% медпрепаратов в развивающихся странах, а это и Украина тоже — поддельные. Можно ли самостоятельно разглядеть фальсификат и реально ли наказать тех, кто продает некачественные лекарства онлайн — давайте выясним.

Андрей и Татьяна — будущие родители: ждут дочь, назвать хотят Настей. У женщины, которая сейчас на шестом месяце беременности, постельный режим. Она только на днях выписалась из больницы. Столь желанную дочь Татьяна чуть не потеряла.

— Три недели была на сохранении. Надо было каждый день лежать, не вставать, капельницы постоянно, лекарства разные, — говорит Татьяна.

Во время этого разговора она прячет лицо, но готова рассказывать о причинах такого состояния. Чтобы выносить ребенка, врачи назначили ей препарат. Гормоны. Пачка, которой хватило бы на пять дней — стоила 560 грн. В интернете на сайте euro-pharma.com.ua семья нашла такие же лекарства вдвое дешевле.

— Одной пачки мне хватило бы разве что на пять дней. Это дорого, вот мы и решили сэкономить. Думали, что там качество такое же, а цена ниже, потому что это интернет-аптека и им не надо платить за аренду помещения. Мы спрашивали: Качество хорошее? Нас уверяли, что да, — вспоминает женщина.

Препарат доставили из Харькова, с чеком и накладной. Однако лекарственное средство отличалось от того, которое Татьяна пила раньше, не только ценой: бледные цвета на упаковке, все надписи — на русском, а таблетки не растворялись в воде, хотя должны были бы. Представители интернет-аптеки заверили: лекарство качественное, просто привезли его из России. Татьяна поверила. Пила таблетки неделю, пока ей не стало плохо.

— Кровотечение началась. Меня срочно забрали в роддом, а там врачи увидели уже гематому в шесть сантиметров и отслаивание плаценты. Это была угроза выкидыша, — говорит будущая мама.

Муж Татьяны Андрей откровенно говорит: только понял степень угрозы, захотел посмотреть в глаза тем, кто подверг его жену и дочь такой опасности. Однако сделать этого — не удалось: сайт, где покупали лекарства, администратор удалил, а его владелица — некая Жозефина Гаврющенко — из Турции, откуда ведет дела, на претензии Татьяны разве ответила:

— Вы купили препарат у частного лица в интернете. Почему не пошли в аптеку и не взяли с украинской регистрацией и копией сертификата?, — с переписки в Viber.

Если погуглить, можно увидеть, что эта Жозефина в свое время открыла так не одну “аптеку”. Поэтому, как только угроза миновала, семья пошла писать жалобу в Государственную службу по контролю лекарственных средств с требованием разобраться с интернет-аптекой и лишить ее лицензии. Ответ шокировала: Гослекслужба влияет только на тех, кто соблюдает закон, а лишить лицензии тех, кто ее и так не имеет — невозможно.

— Наша сфера — это работа лицензиатов. Сайты, которые предлагают препараты незарегистрированные, те, которые ввозяться нелегально, они действуют вне закона и влияния на них мы не имеем, — констатирует Елена Речкина, директор департамента оптовой и розничной торговли лекарственными средствами Гослекслужбы.

В Гослекслужбе говорят: те, кто работает за пределами закона — это поле деятельности исключительно Нацполиции. Обращение к ней Гослекслужба уже направила, однако в течение более недели переговоров с нами Нацполиция так и не нашла у себя тех, кто с такими делами разбирается. Там стрелки переводят обратно в Гослекслужбу, те, в свою очередь, уже на Фискальную службу или даже на СБУ. Лично у меня сложилось впечатление, что с поддельными лекарствами не имеет дела никто.

— В конце концов, любой украинец может открыть такую ​​интернет-аптеку, продавать там поддельные товары, каждый раз меняя SIM-карты в телефоне. Сейчас они заблокировали сайт и по тому номеру человек какой-то уже говорит, что никогда ни о каких лекарства не слышал, а через несколько дней можно будет встретить подобный сайт с той же продукцией, — говорит будущая мама Татьяна.

Однако, остановимся подробнее на интернет-торговли. Правда, среди вас есть те, кто заказывал лекарства через интернет? Большинство крупных аптечных сетей имеют сайты. Так вот, оказывается: на время карантина — вот эти последние полгода — действует разрешение онлайн продавать препараты, и только те, которые без рецепта. В другое время торговать медикаментами онлайн — запрещено!

— Не запрещается заказать препарат, узнать, есть ли он в наличии, сколько он стоит, но забрать и приобрести его можно только в аптеке, — говорит Елена Речкина, директор департамента оптовой и розничной торговли лекарственными средствами Гослекслужбы.

Хотя вскоре это может измениться. Законопроект, который должен позволить интернет-продажи лекарственных средств, уже готовят ко второму чтению. Конечно, в соответствии с ним, торговать смогут только те, кто имеет лицензию, сертификаты качества и соответствующие условия хранения.

Вместе с тем, чтобы максимально исключить попадание некачественных лекарств на украинском фармрынок, Министерство здравоохранения Украины собирается ввести специальное 2D-маркирование. Простым языком — это такой QR-код, который будут наносить на препарат, и приставив к нему гаджет, каждый сможет увидеть всю информацию о лекарственном средстве. Это успешно работает в Европе, а через три-пять лет, говорят в Минздраве, должно заработать и у нас.

— Этот код будет фиксироваться при пересечении таможенной зоны Украины, а также при проведении контроля качества этого лекарственного средства и при продаже этого препарата. Таким образом контролирующие органы получат возможность видеть красные точки, где появляется фальсифицированное лекарственное средство, а затем уже выяснять пути его происхождения и так дальше, — говорит заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

Но пока это только готовят, как уберечься от приобретения некачественных лекарств, Факты решили поинтересоваться у фармацевта с почти 30-летним стажем — это управляющий одной из аптек Андрей Ломака. Первая его совет: видите существенную разницу в цене — идите дальше!

— Следующее: обращайте внимание на саму упаковку — она ​​должна быть опрятной. На ней должна быть маркировка обязательно на украинском языке, обязательно должно быть регистрационное удостоверение с начальными буквами ua. Если какие-то другие буквы — это значит, что препарат не для Украины сделан, то есть контрабанда. Еще на упаковке должно быть написано годен до и серия, — объясняет Андрей Ломака.

Номер регистрационного удостоверения внутри упаковки должен совпадать с номером снаружи. На такие лекарства в аптеке должен быть сертификат, который она предоставит по требованию клиента вместе с лицензией.

— Каждый мечтает о том, как сэкономить, но к экономии нужно подходить взвешенно, потому что можно нарваться на серьезные неприятности, — говорит Ломако.

Таня и Андрей свою ошибку уже осознали. Они радуются, что смогли сохранить ребенка, а своей историей поделились, чтобы предостеречь других.

Журналистка Викна-Новини Ирина Заславец