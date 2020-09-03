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Факты / Украина / Политика

Местные выборы и Covid-19: Шмыгаль провел встречу с послами стран G7

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран G7, главным вопросом которой стали местные выборы 2020 в Украине.

Об этом сообщили на странице представителей государств в Twitter.

Также премьер вместе с послами обсудил меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в Украине.

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Среди обсуждаемых вопросов также были сферы оборонной промышленности и корпоративного управления, а также проведение реформы судебной системы и антикоррупционных учреждений страны.

Местные выборы в Украине

Местные выборы 2020 в Украине пройдут 25 октября, а предвыборная кампания начнется за 50 дней до этой даты — 5 сентября.

Почти все политические силы представили своих кандидатов для участия в гонке.

Факты ICTV писали о том, кто пойдет на выборы в 2020 году и каковы шансы новых кандидатов сменить старых мэров.

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