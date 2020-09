Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран G7, главным вопросом которой стали местные выборы 2020 в Украине.

Об этом сообщили на странице представителей государств в Twitter.

Также премьер вместе с послами обсудил меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в Украине.

Читайте: Местные выборы 2020: кандидаты в мэры городов от Слуги народа (СПИСОК)

Среди обсуждаемых вопросов также были сферы оборонной промышленности и корпоративного управления, а также проведение реформы судебной системы и антикоррупционных учреждений страны.

G7 Ambassadors met PM Shmyhal to learn about government priorities including conducting local elections and responding to COVID-19. They underscored the importance of defense industry, corporate governance, judiciary reform & the role of independent anti-corruption institutions. pic.twitter.com/tRXFngVTwl

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 3, 2020