PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

На Харьковщине из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию

В Двуречанском районе Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

Голова Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что соответствующее решение введено в связи с пожарами.

Это будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье.

Читайте: Пожары на Харьковщине и Луганщине тушат с самолетов, людям обещают компенсации

Пожары в Харьковской области

2 сентября в Харьковской области вспыхнули пожары, стихия распространилась в Двуречанском районе и под Чугуевом.

На месте происшествия работали спасатели. Также президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание, после чего в регион отправились представители правительства.

К ликвидации огня привлекли авиацию.

Источник: Алексей Кучер 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка