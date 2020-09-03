В Двуречанском районе Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

Голова Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что соответствующее решение введено в связи с пожарами.

Это будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье.

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Пожары в Харьковской области

2 сентября в Харьковской области вспыхнули пожары, стихия распространилась в Двуречанском районе и под Чугуевом.

На месте происшествия работали спасатели. Также президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание, после чего в регион отправились представители правительства.

К ликвидации огня привлекли авиацию.

Источник: Алексей Кучер