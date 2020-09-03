Верховная Рада 9 созыва: какие фракции прогуливали заседания

Комитет избирателей Украины обнародовал статистику посещения пленарных заседаний Верховной Рады народными депутатами IX созыва.

Показателя посещаемости выше 80% не достигла ни одна из парламентских фракций.

Отмечается, что в течение первого года работы Верховной Рады IX созыва было проведено 117 пленарных заседаний.

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Чаще всего прогуливали работу в Раде депутаты Батькивщины — 61% и ОПЗЖ — 62%.

Несколько лучший результат показала фракция Голос — 72%.

Лидерами ожидаемо стали фракции Слуга народа — 78% и Европейская солидарность — 75%.

— Широко разрекламированная тезис о том, что депутаты этого созыва чаще посещают пленарные заседания, чем их предшественники, не соответствует действительности, — подытожил глава КИУ Алексей Кошель.

По сравнению с посещаемостью Рады VIII созыва за 2017 год, партия Народный Фронт достигла 84%, БПП — 83%, а Радикальная партия Олега Ляшко — 80%.

Принятие законов Радой IX созыва

На днях в Комитете избирателей Украины опубликовали статистику принятых законов Верховной Радой IX созыва.

Несмотря на обещания “работать в турборежиме”, за год действующий созыв депутатов принял меньше законов, чем предшественники.

В первый год работы депутаты IX созыва приняли 264 закона, а депутаты VIII созыва — 330.

Такая же ситуация и с зарегистрированными законопроектами: 3,4 тыс. против 4,8 тыс. у депутатов VIII созыва.

Источник: Комитет избирателей Украины