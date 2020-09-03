Никакой сенсации: в Taryan Group прокомментировали возгорание техэтажа на стройке

Инцидент длился не более 15 минут и был локализован еще до приезда ГосЧС.

Возгорание на стройплощадке Taryan Towers не было сенсацией и речь не идет об опасности утеплителя, поскольку дело в гидроизоляции. Такие подробности о случившемся опубликовал на своей странице в Facebook основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян.

— Возгорание было точечным на внешней стороне технического этажа, длилось около 15 минут и было локализовано силами нашей службы безопасности еще до приезда ГСЧС. Повреждений здания нет, — пишет он.

По словам Мхитаряна, загорелся небольшой сегмент гидроизоляции, который находился на перекрытии, на внешней стороне здания. По технологическому процессу эта гидроизоляция покрывается бетонной стяжкой, после чего она становится полностью закрытой от внешних воздействий. Возгорание произошло на том участке, где строители еще не приступили к покрытию гидроизоляции.

Среди возможных причин источника теплового воздействия рассматриваются окурок или искра. Компания выясняет подробности. Также Мхитарян подчеркнул, что во всем мире здания любой значительной высоты тушат не пожарными кранами, а современными системами пожаротушения, и при создании этого комплекса используют мировые практики.

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— В нашем проекте предусмотрена система пожарной сигнализации, оповещения, управления эвакуацией и автоматика противопожарных систем, которые с запасом соответствуют гос. нормам и являются одними из самых передовых в нашей стране. Согласно требованиям, в доме должно быть два специальных лифта транспортировки пожарных подразделений (ЛТПП), у нас их три в каждой секции и два дополнительных, с помощью которых спасатели могут оперативно попасть на любой этаж. В каждой секции две незадымляемые лестницы, которые на протяжении длительного периода не пропускают огонь и дым и таким образом позволяют безопасно покинуть здание, — указал он.

Кроме того, предусмотрена спринклерная система пожаротушения во всех зонах общего пользования и индивидуальной защиты и пожарные гидранты, а также сигнализация и

— Кто-то ищет сенсацию, но ничего страшного не произошло. Это возгорание закончилось, не начавшись. Но можно констатировать, что это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден, — заключил Артур Мхитарян.

Ранее сообщалось, что вечером, 2 сентября, на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, которое локализовали в течение 15 минут до приезда ГосЧС.

Напомним, у посольства США в Украине загорелась квартира на 24-м этаже многоквартирного дома.