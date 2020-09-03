Пожары в Луганской и Харьковской областях: правительство готовит проект помощи

Пострадавшие от пожаров в Луганской и Харьковской области получат помощь от государства.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию под личным контролем.

— Мы должны давать отпор этой стихии, желаю вдохновения всем пожарным. В такую ​​жару в лесах работать еще сложнее. Но своим героическим трудом они спасают жизни, — заявил президент.

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Правительство готовит проект помощи пострадавшим в Харьковской и Луганской областях.

— Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей — прежде всего к оказанию медицинской помощи, эвакуации, а дальше — финансовой и профессиональной поддержке, чтобы помочь людям вернуться к жизни, — отметил Владимир Зеленский.

Пожары в Луганской и Харьковской областях

В Луганской и Харьковской областях 2 сентября сразу в нескольких местах вспыхнули масштабные пожары.

Так, вблизи села Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области возник пожар. Также в селе Воробьевка Дворечанского района сгорело 8 домов из 150. Спасатели эвакуировали часть жителей, чьи дома рядом с Дворечанским лесничеством. Площадь пожара на Харьковщине составляет 400 га в Дворечанском районе и 10 га под Чугуевом.

В Луганской области возле села Болотенное Станично-Луганского района горит сухая трава, камыш и лесная подстилка на площади около 80 га.

Серия пожаров на Луганщине 3 сентября продолжается сразу в шести очагах Кременского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов.

В результате пожаров погиб один человек, еще двое с тяжелыми ожогами доставлены в больницы.