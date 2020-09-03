Проект STEM is FEM доказал, что машиностроение — это тоже для девушек

В течение двух дней в столице школьницы со всей Украины исследовали нюансы работы в технической сфере.

30 девушек со всех уголков Украины собрались в Киеве, чтобы познакомиться с особенностями работы в области машиностроения. В рамках программы, организованной образовательным проектом STEM is FEM, девушки слушали лекции работниц заводов, конструкторских бюро и других машиностроительных учреждений.

Также для школьниц провели экскурсию в Государственном авиационном музее и одном из автосалонов BMW Украина, где юные технарки смогли узнать больше о следующем этапе после строительства машин – их дистрибуции, а также принять участие в тест-драйве.

— Интерес участниц модуля к теме машиностроения в который раз доказал, насколько верно мы определили общее направление нашего проекта — знакомство школьниц со STEM-специальностями. У них была возможность принять участие в тест-драйве автомобилей, побывать в кабине пилотов в самолетах, пообщаться с женщинами, которые работают в конструкторских бюро и на предприятии отрасли, пройти воркшоп по сварке с использованием тренажера дополненной реальности. Главное, что все это им понравилось, и кто-то из них точно задумается о карьере в технической сфере, — уверен инициатор STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдиив.

В рамках программы девушки встретились с успешными женщинами, которые мотивировали школьниц на новые свершения в технической сфере. Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани отметила, что в Украине это все еще трудный путь, однако совершенно реальный.

— Женщины до сих пор сталкиваются с определенными барьерами на пути профессионального развития. Неравенство между мужчинами и женщинами все еще существует в обществе. В основном в форме стереотипов, которые мешают женщинам получать, например, профессии в STEM-сфере. Мол, у женщин это плохо получается. Мы в Организации объединенных наций показываем ложность таких суждений. Есть достаточно много примеров, когда женщины добивались успеха в этой сфере, – подчеркнула Лубрани.

Генеральный директор инвестиционной компании GILDEHAUS Сабрина Гильдехаус работает в индустрии моды уже на протяжении 14 лет. Два года назад она переехала из Германии в Киев, где основала собственную компанию, которая оказывает поддержку и инвестиции украинским брендам, не имеющим достаточного капитала и практического опыта для завоевания западноевропейских рынков.

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— Вы должны поверить сами в себя, прежде чем другие в вас поверят. Вы должны понимать, что вас делает уникальными, что вы хотите делать и не бояться этого чувства. Сначала оно дискомфортное, странное, и вас, возможно, не все поддержат. Всегда найдутся сомнения – как у людей вокруг вас, так и внутри вас. Однако знайте, что все получится хорошо, потому что вы верите в свои возможности. Но, конечно, самой веры мало. Чтобы достичь успеха, надо еще и работать, тяжело работать, – отметила Гильдехаус.

В завершение модуля девушки рассказали о своем видении будущего машиностроения. Школьницы уверены – в ближайшие 20 лет эта отрасль должна уделить наибольшее внимание решению проблем с экологией и автоматизации процессов. Кроме того, развитие техники должно решить транспортные вопросы и помочь создать в населенных пунктах инклюзивную среду.

Напомним, STEM is FEM – это благотворительный образовательный проект, занимающийся популяризацией технических специальностей среди украинских девушек. Недавно в рамках проекта прошел мастер-класс для школьниц по написанию мотивационных писем.