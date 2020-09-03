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Факты / Украина

Присвоил 50 млн грн на строительстве ЖК: президенту банка Аркада сообщили о подозрении

Президенту банка Аркада сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн во время строительства жилых комплексов Эврика и Патриотика.

По данным прокуратуры, в июне 2018 года подозреваемый находился на должности председателя правления банка Аркада.

Он и сообщники реализовали схему присвоения денег фондов финансирования строительства жилых комплексов Эврика и Патриотика, поскольку их управителем является Аркада.

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— Путем выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с банком и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены 50 млн грн, — говорится в сообщении.

Прокуратура решает вопрос избрания президенту Аркады меру пресечения в виде содержания под стражей.

Банк Аркада признали неплатежеспособным

25 августа коммерческий банк Аркада попал в категорию неплатежеспособных.

90% вкладчиков пообещали, что они получат свои деньги в полном объеме.

Решение о неплатежеспособности принял НБУ из-за уменьшения капитала учреждения меньше допустимой нормы.

В 2019 году банк использовал здание как залог, когда брал средства в кредит. Его стоимость в то время была более 620 млн грн. Банк не смог вовремя выплатить средства, из-за чего здание отошло кредитору.

Источник: Прокуратура Киева

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