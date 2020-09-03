Годовой отчет НКЦБФР: ICU – крупнейший торговец ОВГЗ по итогам 2019 года

Согласно опубликованному годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам 2019 года компания ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке. По данным комиссии, объем биржевых сделок с ОВГЗ, проведенных компанией, составил 98 млрд грн или 16,07% от общего объема биржевых контрактов.

Согласно официальным данным, ICU сохраняет беспрерывное лидерство на этом рынке на протяжении уже 10 лет.

— Мы стояли у истоков цивилизованного рынка ОВГЗ в Украине и росли вместе с ним, активно участвуя в развитии инфраструктуры рынка и финансовой грамотности потенциальных инвесторов. Поэтому особенно приятно, что плоды наших усилий ежегодно видны по самым точным показателям – в отчетных цифрах, — комментирует Константин Стеценко, соучредитель ICU.

По данным НКЦБФР, операции с ОВГЗ превалировали на рынке ценных бумаг в течение последних трех лет, если сравнивать с объемами контрактов по другим финансовым инструментам. Общий объем торгов ОВГЗ в 2019 году вырос на 55,04% в сравнении с предыдущим годом, составив 630,07 млрд грн. Из них почти половина – торги на биржевом рынке.

— Немаловажную роль в росте рынка ОВГЗ в прошлом году сыграла активность физических лиц. Все больше людей стали понимать, что это за инструмент, и диверсифицировать свои вложения. В этом и заслуга активной коммуникационной политики непосредственного эмитента – Министерства финансов Украины. Также в пользу ОВГЗ играет отсутствие налогов, которые люди платят при размещении средств на депозите — ближайшем сравнимом с облигациями инструменте. Так с дохода на ОВГЗ не нужно платить военный сбор и НДФЛ, что очень привлекательно сказывается на конечном заработке, — рассказала Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов ICU.

Ознакомиться с полным содержанием годового отчета НКЦБФР можно по ссылке.

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Напомним, согласно аналитике международного издания Global Banking & Finance, с 2011 года исследующего деятельность финансовых компаний в более 150 странах, ICU признана лучшим брокером в Украине в 2019-20 гг. Издание отметило лидерство компании по объему торгов и количеству биржевых сделок с государственными облигациями.

Компания ICU основана в 2006 году выходцами из ING Bank и c тех пор выросла в одну из крупнейших финансовых групп в Украине. Под ее управлением активы в размере более $500 млн. Основные направления деятельности ICU — брокерский бизнес, инвестиционно-банковские услуги, управление активами.

В 2018 году группа расширила свой бизнес, выйдя на рынок венчурных инвестиций и став на сегодняшний день одним из ключевых инвесторов в украинские технологические стартапы. Учредители ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.