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Факты / Украина / Политика

СНБО увеличит финансирование оборонного сектора в 2021 году

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Министерство финансов изучает вопрос об увеличении финансирования на оборону в 2021 году

Он отметил, что с учетом имеющихся угроз уменьшать существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны не представляется возможным.

Одной из ключевых угроз национальной безопасности Данилов назвал длительную военную агрессию на Донбассе, отметив важность перевооружение армии, усиление разведывательных возможностей, кибербезопасности, поддержки отечественного ОПК.

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Участники совещания также обсудили потребности субъектов сектора безопасности и обороны финансирование на следующий год, акцентировав на приоритетных направлениях.

Поддержка США

Госдеп США положительно относится к увеличению поставок Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год. Такое решение приняли обе палаты Конгресса США.

Государственный секретарь США Майкл Помпео во время слушаний в комитете Сената по международным отношениям заявил, что администрация действительно поддерживает увеличение такой помощи.

Помпео также отметил, что Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в мире.

Источник: СНБО

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