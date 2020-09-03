Есть серьезные неурегулированные противоречия интересов между различными группами — теми, кто предоставляет услуги и теми, кто их потребляет, крупными компаниями и водителями, которые на них работают, крупными компаниями такси и индивидуальными перевозчиками, теми, кто профессионально работает на этом рынке и теми, кто временно и эпизодически предоставляет такую ​​услугу.

Об этом в своем Facebook написал аналитик Владимир Фесенко.

— И эти противоречия надо урегулировать, особенно защищая права потребителей (в этом я заинтересован как потребитель). В конце концов, переход к цивилизованному рынку таких услуг является неизбежным, в частности в рамках процесса европейской интеграции Украины, вхождение в единый европейский рынок с его стандартами, — отметил Фесенко.

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В Украине рынок по предоставлению услуг такси является одним из наиболее массовых секторов сервиса, в котором задействовано около 220 тыс. человек, а это 1,1% экономически активного населения, 98% из которых неофициально занятые физические лица, которые не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.

Эксперты посчитали, что рынок такси в Украине генерирует около 40 млрд в год. И 80% оборота этих средств находится в тени.

Министерство инфраструктуры Украины предложило на общественное обсуждение изменения в действующее законодательство Украины, которое не менялось на протяжении последних 15 лет, что, по мнению чиновников, не соответствует реалиям и не регулирует отрасль.

Ознакомиться с текстом предложенных изменений можно на сайте Мининфраструктуры.

— Нужна не просто цивилизованная легализация этого рынка, но и такое его регулирование, которое бы не привело к удорожанию услуг и способствовало бы решению имеющихся проблем, а не их обострению, — отметил Фесенко.

А недавно Факты ICTV писали о том, что Кабмин изменил ПДД: такси разрешили движение в полосах для маршруток.