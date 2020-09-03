На третий день восстановления обучения в школах Украины 2-В класс Энергодарской общеобразовательной школы Запорожской области отправили на карантин из-за вспышки коронавируса.

Вирус обнаружили у одного из учеников, из-за чего все его одноклассники будут находиться на самоизоляции с 3 по 14 сентября.

Сейчас больной ребенок находится на амбулаторном лечении, состояние школьника — удовлетворительное.

Читайте: Ребенок заболел Covid-19: как оформить больничный и разрешение на обучение онлайн

В школе приняли все необходимые противоэпидемические меры, чтобы избежать распространения болезни.

Действия школы после вспышки Covid-19 в учреждении

Накануне учебного года 2020-2021 Минздрав озвучил алгоритм действий руководства школы в случае выявления больного коронавирусом.

После этого весь класс должен уйти на карантин, в то же время контактные ученики не обязаны делать тест.

Решение о пребывании на самоизоляции учителей, которые контактировали с больным, принимают врачи-эпидемиологи.

Источник: Энергодарский городской совет