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Факты / Украина

В Запорожской области класс отправили на карантин из-за больного Covid-19

На третий день восстановления обучения в школах Украины 2-В класс Энергодарской общеобразовательной школы Запорожской области отправили на карантин из-за вспышки коронавируса.

Вирус обнаружили у одного из учеников, из-за чего все его одноклассники будут находиться на самоизоляции с 3 по 14 сентября.

Сейчас больной ребенок находится на амбулаторном лечении, состояние школьника — удовлетворительное.

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В школе приняли все необходимые противоэпидемические меры, чтобы избежать распространения болезни.

Действия школы после вспышки Covid-19 в учреждении

Накануне учебного года 2020-2021 Минздрав озвучил алгоритм действий руководства школы в случае выявления больного коронавирусом.

После этого весь класс должен уйти на карантин, в то же время контактные ученики не обязаны делать тест.

Решение о пребывании на самоизоляции учителей, которые контактировали с больным, принимают врачи-эпидемиологи.

Источник: Энергодарский городской совет

Фото: Dreamstime

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