В Украине появится Бюро экономической безопасности

Верховная Рада 3 сентября рассмотрела и приняла в первом чтении проект закона о создании Бюро экономической безопасности.

Ведомство будет расследовать преступления финансового характера, в частности противоречащие национальным интересам в сфере экономики Украины.

Проект закона № 3087-д поддержали 245 народных избранников.

Отмечается, что в случае появления Бюро экономической безопасности его директора будет назначать президент, однако вместе с конкурсной комиссией.

Главные прогульщики Верховной Рады IX созыва

3 сентября Комитет избирателей Украины обнародовал статистику посещения пленарных заседаний Верховной Рады народными депутатами в течение последнего года.

Оказалось, что ни одна из парламентских фракций не смогла достичь показателя посещаемости выше 80%.

Лидерами статистики стали фракции Слуга народа и Европейская солидарность, а вот главными прогульщиками стали ОПЗЖ и Батькивщина.