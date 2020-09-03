Из-за празднования Дня города с нарушением мер безопасности ситуация с коронавирусом в Одессе может ухудшиться.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла. Здесь не надо быть Вангой, чтобы понять, что уже через несколько дней, недель мы увидим еще больший рост количества больных Covid-19 в Одесской области и в городе Одесса.

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Также министра возмутили действия городской власти, которая разрешила проводить такие мероприятия. Ведь в Одесской области заполненность коек для лечения больных коронавирусом составляет 66%.

По состоянию на 3 сентября Covid-19 в Одесской области заболели еще 116 человек, общее количество инфицированных составляет 7 813.

День города в Одессе

День города в Одессе праздновали 2 сентября. На праздничный концерт у Потемкинской лестницы пришли тысячи людей.

Они стояли близко друг к другу и в основном были без масок.