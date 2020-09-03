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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 3 сентября

На заседание Верховной Рады 3 сентября депутаты будут рассматривать законопроекты о сельском хозяйстве, образовании и изменениях в Государственный бюджет Украины.

Заседание парламента начнется в 10.00.

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Депутаты рассмотрят изменения в закон О государственной поддержке сельского хозяйства Украины. Также пересмотрят работу Государственного аграрного реестра.

Также запланированы изменения в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год в предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и внедрении финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Есть в повестке дня и кадровые вопросы — нардепы рассмотрят проект постановления об увольнении члена Счетной палаты.

Больные коронавирусом депутаты

23 депутата Верховной Рады заболели коронавирусом. Также болеет семь работников Аппарата ВР.

30 августа Covid-19 подтвердили в нардепа Слуги народа Степана Чернявского. Он госпитализирован и находится в стационаре больницы.

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