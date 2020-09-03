Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении руководителю фермерского хозяйства из-за незаконной добычи песка.

В ходе расследования было установлено, что владелец фермерского хозяйства без разрешения на пользование земельными участками для использования недр и без лицензии на добычу полезных ископаемых, начиная с июля 2019 года, незаконно занимался добычей песка в Волчанском районе Харьковской области.

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Вследствие такой добычи образовалось два карьера глубиной 11 метров. Весь песок злоумышленник продавал другим предпринимателям как товарную продукцию.

По данным инженерно-экологической экспертизы, из-за незаконной добычи песка владелец фермы создал опасность для окружающей среды, а земля потеряли свое плодородие и нарушилась структура почвы.

Сумма ущерба составляет более 612 млн грн.

Дело возбуждено по ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ст. 254 (Бесхозяйственное использования земель) УК Украины. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.















Убытки на более 612 млн грн: на Харьковщине фермер незаконно добывал песок / 4 фотографии

События Харьковской области

В Харьковской области возбудили два уголовных производства из-за конфликта между цыганами и жителями села Андреевка Балаклейского района.

Жители села забросали яйцами и разбили окно в доме семьи цыган. Также селяни требовали, чтобы они покинуть территорию Балаклейский район, считая, что из-за цыган в регионе выросла преступность.

Дела открыты по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) и ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Источник: Прокуратура Харьковской области

Фото: Прокуратура Харьковской области