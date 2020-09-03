Народные депутаты 3 сентября будут рассматривать ряд законопроектов в первом и втором чтениях, а также изменения в Государственный бюджет Украины.

Первое чтение

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О пестицидах и агрохимикатах по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О государственной поддержке сельского хозяйства Украины и других законов Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О высшем образовании по урегулированию образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год (по автомобильным дорогам общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений);

Проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ Переходные положения Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями;

Проект Закона о внесении изменения в раздел XXI Заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины

Второе чтение

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О научной и научно-технической деятельности (относительно уточнения некоторых положений);

Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)

Проект Закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем;

Проект Постановления об увольнении члена Счетной палаты Яременко А.С.

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Порядок Денний Ради 3 Вересня

Из-за проведения местных выборов в октябре, Верховная Рада изменит график работы.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, две последние недели перед выборами и неделю после них депутаты будут работать в регионах.