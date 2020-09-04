Коронавирус в Украине: чего ожидать от пандемии осенью

Пока страны ожидают изобретения вакцины от коронавируса, делается все возможное, чтобы предотвратить его чрезмерное распространение.

Долгое время государствам удавалось сохранять жесткий карантин и держать ситуацию под контролем. Но лето показало, что люди в основном расслабились и пренебрегают правилами безопасности.

Но осень во время пандемии Covid-19 несет гораздо больше вызовов, поскольку будет не единственной проблемой для сферы здравоохранения.

Факты ICTV рассказывают, как может измениться ситуация с заболеваемостью осенью в Украине и странах Европы.

Идем на ухудшение

Ученые давно предупреждали, что осень станет для многих стран мира худшей порой для борьбы с коронавирусом. Влиять на это будет как общее истощение граждан, так и то, что Covid-19 будет циркулировать с рядом сезонных заболеваний.

Конечно, это создаст большие нагрузки на системы здравоохранения многих стран. И тогда кто знает, не придется ли снова вводить жесткий карантин.

Недавно глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон заявила, что странам Европы нужно ответственно относиться к ослаблению ограничений.

— Летом вирус не спал. Он не брал отпуск. Мы почти вернулись к цифрам (количества больных Covid-19 — Ред.), которые мы видели в марте, — сказала Аммон.

То есть количество заболеваний коронавирусом в Европе возвращается к пиковым показателям, которые и приводили к тому, что страны вводили карантин, а системы здравоохранения оказывались в “стрессовых ситуациях”.

И это — не единственная проблема, которая встанет перед государствами осенью. Новое исследование американских ученых показало, что при низких температурах и влажности вирус сможет жить на поверхностях гораздо дольше.

Например, на куртке вирус сможет жить около недели осенью, тогда как летом он бы находился там от одного до трех дней.

Ученые предполагают, что это может стать дополнительным толчком для увеличения случаев заболевания, ведь Covid-19 сможет дольше жить не только на улице, но и в помещениях.

И именно там самый большой риск заразиться. Поэтому неудивительно, что медики призывают страны к более серьезному отношению к угрозе.

Государствам следует задуматься о том, чтобы “укрепить” системы здравоохранения, ведь Covid-19 в сочетании с гриппом будет достаточно для того, чтобы создать значительные проблемы медикам.

— Осенью коронавирус никуда не денется, и грипп тоже. И каждый из них может нагрузить некоторые больничные системы, — заявил американский вирусолог Роберт Редфилд.

А то, что во многих странах школы открыли свои двери только ухудшает ситуацию, которая может сложиться осенью.

К чему готовиться в Украине

В Украине мы уже несколько недель видим стремительный рост количества больных Covid-19, которых фиксируют каждый день. И в ближайшее время улучшения ждать не стоит.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял о том, что к началу октября в Украине ожидают стремительное увеличение ежедневных случаев заражения коронавирусом.

— Сегодня у нас от 2 до 2,5 тыс. заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, до конца сентября — начала октября эта цифра возрастет до 3 тыс. больных ежедневно. Это загрузит больницы более чем на 80%, — сказал глава правительства.

Связаны такие ожидания с рядом факторов. В частности, возвращением детей в школы. Сейчас понятно, что большинство учебных заведений слабо соблюдают установленные рекомендации.

Инфекционист Вадим Аристов считает, что дети все равно будут подхватывать коронавирус. И ничего хорошо от этого не стоит ждать.

— Вирус просто будет распространяться между детей. Дети будут подхватывать инфекцию на улицах и приносить в классы, соответственно — целые классы будут болеть. При этом, поскольку дети переносят Covid-19 очень легко, может так случиться, что мы долгое время даже не будем знать об этих вспышках, пока не начнут болеть учителя и родители учеников, — написал он в Facebook.

После введения карантина мобильность населения стремительно упала. Большинство людей сидели дома, работали удаленно и тому подобное. Но примерно с середины апреля она начала постепенно расти.

Сейчас же она держится на уровне 150-170% по сравнению с доэпидемическим периодом, что только усиливает возможность распространения вируса. И если этот показатель постепенно будет возвращаться к норме, то и количество больных также будет снижаться.

В исследовании, опубликованном на сайте Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию говорится, что в настоящее время в большинстве областей Украины заболеваемость на 100 тыс. населения преимущественно находится на уровне выше среднего.

Если несколько недель назад у нас было около 25 тыс. одновременно больных и их количество существенно не менялось, то сейчас их около 65 тыс. и это создает дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Большинство анализов динамики показывают, что рост количества больных в Украине просто неизбежен. Особенно учитывая тот факт, как у нас соблюдаются минимальные правила безопасности.

Неутешительная статистика

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, есть четыре сценария, по которым будет развиваться пандемия коронавируса.

За два года примерно 70% населения должно переболеть коронавирусом, и 20% из них понадобится лечение в медицинских учреждениях.

Как рассказал Фактам ICTV глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, если приравнять такой прогноз к Украине, это будет означать, что ежемесячно госпитализация понадобится примерно 250 тыс. человек.

— В Украине весь коечный фонд, по всем видам деятельности, составляет около 275 тыс. И этого якобы должно быть достаточно, ведь ежемесячно понадобится 250 тыс. коек для больных, а в Украине их 275 тыс., — говорит Кравченко.

Конечно, сейчас у нас более 65 тыс. активных больных, но с пренебрежением правил безопасности и общим ослаблением ограничений можно ожидать, что цифра таки дойдет до 250 тыс. больных за месяц и, возможно, даже превысит ее.

Вырастет и необходимость госпитализации пациентов. И это будет колоссальной нагрузкой на нашу систему здравоохранения.

— Если мы будем загружать коечный фонд исключительно больными коронавирусной болезнью, то все остальные пациенты потеряют доступ к медицинской помощи. Кроме того, из этих 275 тыс. коек перепрофилированы под коронавирусную болезнь 30 тыс. Те, которые оснащены для проведения оксигенотерапии, — 13 тыс., — рассказывает председатель Национальной медицинской палаты.

В таком случае врачам придется предстать перед сложным выбором, ведь мест для лечения просто не будет хватать. Подобное мы уже видели в Италии, Великобритании, Соединенных Штатах и ​​многих других странах.

Возрастет и смертность от заболевания, ведь система здравоохранения будет не в состоянии охватить всех пациентов.

— Наши медицинские работники столкнутся с проблемой выбора: кого госпитализировать. У кого будут большие шансы на выздоровление, того будут госпитализировать. Пациентов с низкими шансами не будут помещать в медучреждения. Будет то, что происходило в Испании, — сказал Кравченко.

Статистика показывает, что проблемы могут начаться уже осенью. Возможно, в небольших масштабах, но общей угрозы это не применьшает.

Да, развитие событий может пойти и по менее болезненными сценариям, но сейчас в мире такая ситуация, что стоит надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

И все же ученые не исключают, что коронавирус может и не реализовать свой пандемический потенциал. Это означает, что в течение нескольких лет он может стать обычной сезонной болезнью с которой мы будем жить, как, например, с гриппом.

В самом оптимистичном прогнозе говорится о том, что он потеряет свою патогенность. То есть не будет вызывать заболевание и не будет представлять угрозу для людей.

Но если подобное и произойдет, то точно не в ближайшее время.

Проблемы в Европе

Доктор Ганс Клюге считает, что осенью Европа попадет в достаточно сложную ситуацию. Кроме открытия школ и общего ослабления карантина, наблюдается динамика увеличения заболевания Covid-19 среди молодежи.

Поскольку они часто болеют бессимптомно, то становятся “тихими” разносчиками коронавируса, что точно не на пользу людей старшего возраста, с которыми они могут контактировать.

В настоящее время большинство прогнозов от ведущих университетов мира свидетельствует о том, что количество смертей от коронавирусной болезни будет увеличиваться как минимум в начале осени.

Некоторые из них очень различаются, что связано со слабой изученностью вируса. Поэтому исследователям трудно предсказать, как он будет вести себя в осеннюю пору и составить прогнозы с минимальной погрешностью.

Еще в начале августа доктор Энтони Фаучи говорил о том, что четкие прогнозы на осень делать просто нереально. И касается это не только США, но и большинства стран мира.

Единственное, на что он обращал большое внимание — если мы не снизим показатели заболеваемости и смертности, то осенью может сложиться “очень плохая ситуация”.

Можно предположить, что ситуация в большинстве стран Европы, как и в Украине будет ухудшаться и дальше. Даже при условии большей готовности медицинских учреждений для противостояния Covid-19, системы здравоохранения могут снова оказаться на грани.

И если до людей не дойдет, что жить нам с коронавирусом еще не один месяц и соблюдение правил безопасности — жизненная необходимость, то вскоре врачам ничего не останется, как отдавать предпочтение спасению молодых людей.

Но мы уже будем бессильны. И только оставаясь сознательными сейчас мы можем предотвратить катастрофу, по меньшей мере, в нашем государстве.

Владислав Бомбела