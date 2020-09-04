Коронавирус в Украине на 4 сентября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро пятницы, 4 сентября, в Украине зафиксировали 130 951 случай коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 2 723 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

В Украине зафиксировали 2 761 смерть вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 51.

За время пандемии в Украине 59 676 пациентов выздоровели, 937 — за последние сутки.

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Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Харьковской области (371), Киеве (319) и в Одесской области (225).

Коронавирус по областям:

Винницкая область — 4 269 случаев;

Волынская область — 5 723 случая;

Днепропетровская область — 2 570 случаев;

Донецкая область — 1 576 случаев;

Житомирская область — 3 550 случаев;

Закарпатская область — 7 888 случаев;

Запорожская область — 1 768 случаев;

Ивано-Франковская область — 9 845 случаев;

Кировоградская область — 841 случай;

м. Киев — 14 477 случаев;

Киевская область — 6 017 случаев;

Львовская область — 15 312 случаев;

Луганская область — 393 случая;

Николаевская область — 1 446 случаев;

Одесская область — 8 038 случаев;

Полтавская область — 886 случаев;

Ровенская область — 9 535 случаев;

Сумская область — 1 680 случаев;

Тернопольская область — 6 841 случай;

Харьковская область — 10 312 случаев;

Херсонская область — 444 случая;

Хмельницкая область — 2 848 случаев;

Черновицкая область — 10 786 случаев;

Черкасская область — 1 756 случаев;

Черниговская область — 2 150 случаев.

Коронавирус 22 августа

По состоянию на утро 3 сентября статистика коронавируса в Украине достигла отметки в более 128 тыс. Суточный прирост составил 2 430 человек.

Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской (301), Львовской (209), Ивано-Франковской (163) областях и Киеве (280).